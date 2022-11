Realitat i gestió econòmica

El proper any 2023 Borriana serà una de les poques poblacions que portarà tres anys seguits amb els impostos i taxes congelats als seus veïns i veïnes. Des de l’arribada de la pandèmia, la congelació d’impostos i taxes ha sigut l’aposta municipal per a que les famílies no vegen augmentat els costos dels rebuts pels serveis municipals.

Una aposta en la que Compromís ha treballat per a que els veïns i veïnes de Borriana compten en els set anys fiscals en els que formem part del govern municipal, que en sols una ocasió s’ha realitzat un increment en pagament del IBI. En tota la història de l’Ajuntament de Borriana no s’havia congelat durant tants anys l’impost més important que té l’administració local. Des del 2016, any natural en el que vàrem poder exercir les nostres polítiques, fins al 2023, son set anys en els que els veïns i veïnes han vist com el cost del IBI s’ha moderat, i sols s’ha incrementat un any, amb un 5%.

I no només amb l’IBI, ja que ens els últims anys també s’han congelat totes les taxes, de residus, esports, cultura, assumint la pujada dels contractes del IPC de cada any, creant un desfasament que assumeix el mateix ajuntament degut a la situació social i econòmica que existeix. La pandèmia, la guerra, i ara, la inflació de preus està sent un dels majors problemes per a les famílies, encara que també per a l’Ajuntament, ja que el cost de la llum aquest any ha sobrepassat el pressupostat en més de 300.000 euros, i també s’ha tingut que fer front a aquesta despesa.

En canvi, durant aquests anys s’han implantat bonificacions amb l’objectiu de millorar la situació de sectors desfavorits o incentivar polítiques mediambientals. Així, aquest any s’ha aprovat una bonificació del 95% en l’impost de construccions per a la col·locació de plaques solars per autoconsum, de la mateixa manera que existeix un 50% del ICIO per a empreses en aspectes concrets, o mesures socials ja preses des de fa tres anys amb bonificacions que arriben fins al 100% per a dones que ostenten condició de víctimes de violència de gènere, i homogeneïtzar les bonificacions de les persones amb diversitat funcional, famílies nombroses o monoparentals i el carnet jove en tots els serveis que es realitzen des dels diferents departaments municipals.

Decisions per no ofegar més als veïns i veïnes, sinó tot el contrari, pal·liar la inflació que estem vivint com a societat, i de la que deuríem d’eixir totes i tots.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana