Borriana inicia un nou cicle faller

El mes de novembre és per al món faller temps de canvis i relleus en l’important organigrama de la representació fallera al més alt nivell. Aquests dies Borriana està immersa en el preludi faller després de celebrar dissabte passat a la Llar Fallera una sentida i emotiva despedida de les Reines Falleres 2022, Sandra Candau i Ana Giménez, amb l’estima de tot el món faller de la ciutat. Quasi alhora, diumenge es va donar la benvinguda al nou cicle faller amb la proclamació de les noves representants per a 2023, Sílvia Navarro i Maria Olivas, en el ple extraordinari celebrat en el Centre Municipal de Cultura la Mercè.

Diumenge, després de la proclamació, vam inaugurar el manifest dels vestits regionals de les Reines Falleres de Borriana, Dames de la Ciutat i Corts d’Honor de 2023, revelant els colors i els detalls dels vestits i els complements que lluiran, confeccionats i coordinats per l’empresa valenciana Albaes que per sisè any és la indumentarista de la Junta Local Fallera de Borriana, amb la col·laboració d’altres empreses i professionals.

L’exposició de la magnífica indumentària es pot visitar aquesta setmana perquè estarà oberta al públic fins al divendres 11 de novembre d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 21.00 hores, als salons del Centre Cultural de Caixa Rural Borriana.

Ara comença el compte enrere per al nou cicle faller, ple d’actes i a l’espera d’un altre dels moments més especials, ja que Sílvia Navarro i Maria Olivas, xalaran dels seus actes d’exaltació aquest cap de setmana, 12 i 13 de novembre respectivament, juntament amb les seus corts d’honor, dames de la ciutat i les falleres de les 18 comissions falleres.

El calendari faller de Borriana entra així en el punt àlgid amb la celebració dels actes d’exaltació al Teatre Payà, en què Sílvia Navarro i Maria Olivas rebran la banda de Reines Falleres de Borriana 2023, després de molts dies de preparatius, nervis, il·lusió i assajos.

Els moments més especials i emotius

Arriba un dels moments més especials i emotius d’aquest inici del cicle faller, el lapse de passar pel corredor principal del teatre Payà i pujar les escales davant d’un públic dret, entregat i entre aplaudiments. En els dos actes, les Reines Falleres de Borriana estaran acompanyades per representants del món de la festa de Castelló i València. A més d’altres delegacions arribades de municipis veïns que també n’han confirmat l’assistència i que no volen perdre’s unes cites tan importants per a les Falles de Borriana.

Vull agrair a Sandra i Ana, les Reines de 2022, la dignitat i la manera de dur el nom i donar a conèixer Borriana durant tot l’exercici faller i, alhora, animar les Reines Falleres de 2023, Sílvia i Maria, perquè comencen a gaudir d’un any que segur que serà irrepetible i quedarà per sempre en la seua memòria i en la de tot el poble de Borriana. Enhorabona a les quatre i a tot el món faller.

Alcaldessa de Borriana