Han passat quasi huit anys des que vam aconseguir fer fora al PP tant de l’Ajuntament com de la Generalitat. Per primera vegada, una força valencianista arribava als governs. Per primera vegada, les polítiques progressistes tenien lloc a les nostres institucions.

Hui dia, les coses han canviat i les polítiques del PP ja són cosa del passat. Ara ens enfrontem a nous obstacles com el fre que suposen per a les polítiques de progrés alguns partits que es fan anomenar d’esquerres, o la crisi econòmica que ha provocat una pujada desorbitada dels preus.

A Compromís ho tenim clar: calen més polítiques valencianistes com l’ampliació de la Xarxa Llibres a Batxillerat que ha anunciat fa uns dies la consellera Raquel Tamarit. Calen polítiques valentes com les preses pel conseller Rafa Climent i el secretari autonòmic Enric Nomdedéu per obtenir el rècord històric d’afiliats a la seguretat social al País Valencià.

Preparats

A Compromís per la Vall estem preparats per a assumir noves responsabilitats. Som un equip il·lusionat i capaç, amb ganes de continuar transformant la Vall. I cada dia lluitem per una ciutat més plural, igualitària, antifeixista, progressista, ecologista, i valencianista. Però tot això no serà possible sense un Compromís fort a l’ajuntament on calen més regidors i regidores fidels al seu poble. Per eixe motiu vaig decidir presentar-me a les primàries de Compromís, perquè mantinc intacta la voluntat de treballar pel meu poble. Per les meues veïnes i veïns. Ha arribat el moment: posem rumb l’any 2023.

Regidor de la Vall per Compromís