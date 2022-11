Som molt de Julià Gómez

ACompromís tornem a estar d’enhorabona. Tenim un futur president de la Generalitat immillorable, Joan Baldoví, i també el millor alcalde que pot tindre Almassora, Julià Gómez. És una gran sort comptar amb persones honestes, compromeses i treballadores com ells per al nostre projecte, per a dur a terme totes les polítiques progressistes que necessiten Almassora i el País Valencià.

He tingut l’honor de formar part de la llista que va liderar Susanna Nicolau en 2015 i 2019, la qual ens va dur a l’Alcaldia i a poder fer realitat una gran quantitat d’objectius que han millorat notablement Almassora. Els huit anys de treball amb una dona valenta com ella han estat ben satisfactoris. Mai podrem agrair prou a Susanna tot el que ha fet pel nostre projecte i pel poble. Moltes gràcies, companya.

I ara estem elaborant una nova llista de consens per a les pròximes eleccions municipals de manera democràtica i participativa i formada per persones molt preparades i amb ganes de dur a teme les polítiques progressistes de Compromís. L’encapçala Julià, qui és, com Baldoví, mestre d’Educació Física i una persona activa en el teixit social i cultural d’Almassora. Està vinculat com a pare a l’Escola de Música d’Almassora i forma part, com a alumne i músic, de la Colla de Dolçainers i Tabaleters Les Goles d’Almassora, fet pel qual és una persona habitual dels esdeveniments de l’Associació Cultural El Torrelló i de l’agenda festiva local. Com a amant de l’esport, va ser també monitor en la Piscina Municipal d’Almassora. Té el suport de tot el col·lectiu, que estem al seu costat en el projecte que liderarà. Enhorabona, Julià! Quina sort comptar amb tu.

El renovat equip que estem configurant i que encapçalarà Julià Gómez és l’autèntica alternativa per al canvi que necessiten els almassorins i les almassorines. Calen les polítiques de Compromís per tal d’ajudar les famílies a arribar a final de mes en la situació difícil que vivim amb la pujada de preus i per una Almassora amb futur. Les que fan que siguem els únics de tot l’Estat en què els llibres de Batxillerat siguen debades. Les que fan que baixe l’atur i que es protegisquen els drets de totes i tots.

Perquè en Compromís som molt de millorar la vida de les persones. Som molt de persones compromeses. Som molt de Julià i de Baldoví.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora