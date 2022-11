Ens apropem al 25 de novembre i ja resonen, per xarxes socials i espais de representació els missatges irresponsables i negacionistes de la violència contra les dones.

Estic convençuda que aquest és un dia no només per a la reivindicació, també per a la reflexió. Per això vull aprofitar aquest espai per a parlar de la més greu de les discriminacions per raons de gènere: la violència cap a les dones, la violència masclista. I a més a més, és important prendre consciència del perill i del risc de retrocés al que ens enfrontem si no plantem cara a eixes persones que banalitzen i neguen la violència que destrossa vides i en destrueix moltes altres.

La violència contra les dones és una realitat innegable i, a sobre, és injustificable.

Reforçar l’educació en igualtat

Els missatges negant-la, a les xarxes socials i altres mitjans, arriben a usuaris amb capacitat per a avaluar les fonts i la veracitat de la informació, o per a discernir alló que ens diuen; però també arriben a altres persones, especialment la gent més jove, que no qüestiona aquesta informació i l’assumeix com una certesa. Per això es fa del tot imprescindible reforçar l’educació en igualtat i en prevenció de les violències masclistes en els centres educatius de Primària i Secundària i reforçar el pensament crític. Des de les institucions tenim el deure d’evitar que els missatges negacionistes posen benes en els ulls i taps en les orelles. La violència de gènere existeix, clar que existeix. Que li pregunten als fills i filles de les dones assassinades, als familiars, als amics. Que pregunten si la violència masclista existeix a les dones que han sigut violades o a les maltractades. Que li ho pregunten a les que han estat esclavitzades sexualment. Algú té algún dubte de quina seria la seua resposta?

La violència masclista existeix, i és responsabilitat de totes i de tots prendre consciència, plantar-li cara, erradicar-la.

Regidora de Feminisme a l’Ajuntament de Castelló