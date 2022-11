Treballar per tindre més i millors serveis públics és una de les prioritats del govern municipal. I la setmana passada va ser un bon exemple de com eixa tasca dona els seus fruits. Vam començar rebent la visita de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, a les noves instal·lacions del Jutjat de Pau. Des de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó hem invertit més de 70.000 euros per a reformar l’edifici i millorar les condicions en les quals es prestava el servei a la ciutadania i en les quals treballava el personal.

Només cal fer un esforç de memòria i recordar com les condicions del Jutjat de Pau eren molt deficitàries, ja que a més de la seua antiguitat patia molts problemes d’humitats i algunes de les biguetes del sostre estaven danyades. Amb les obres de rehabilitació hem reforçat l’encofrat, hem substituït les biguetes en mal estat, hem eliminat les humitats, hem renovat el mobiliari, hem pintat l’interior i l’exterior, hem modernitzat el sistema de comunicacions i hem ampliat la sala de vistes per a fer-la accessible, donat que en este espai es celebren molts actes públics com les bodes civils.

Però no sols hem millorat l’espai físic del Jutjat de Pau, sinó que també hem ampliat els serveis que presta amb Justiprop. Es tracta d’una oficina d’informació jurídica de proximitat que ofereix informació dels serveis que presten la Generalitat valenciana i altres administracions sobre l’accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes, violència de gènere i protecció de drets. També es presta assessorament i orientació jurídica prèvia als processos judicials i sobre tràmits administratius davant els registres civil, mercantil i de la propietat.

La proximitat és una altra de les apostes que hem fet des de l’Ajuntament en la prestació dels serveis públics. I eixa proximitat és especialment important en la Policia Local. Eixe és el motiu pel qual hem recuperat la Policia de Barri, amb cinc agents que des del mes d’octubre ja treballen amb normalitat dins d’esta unitat que cobreix tota la ciutat. Puc dir que és la millor representació del nou model de Policia Local propera que portem implantant des de la legislatura passada.

Vull recordar que este servei es va suspendre al març del 2020 per la reestructuració de torns que es va fer per la pandèmia per a evitar creuaments entre diferents grups d’agents i evitar contagis, a més de tindre més personal a la disposició de la ciutadania durant una de les etapes més dures que hem viscut com a societat. Teníem clar que només fora possible recuperaríem la Policia de Barri i introduiríem millores, com l’atenció tres dies en horari de matins i dos dies de vesprada, a demanda de les associacions veïnals perquè així es facilita l’accés al servei a les persones que treballen.

Més enllà dels grans projectes de ciutat, estes polítiques que fomenten la proximitat em fan sentir orgullosa de l’acció de govern que estem realitzant. Perquè es fonamental apropar les institucions i els serveis públics a la gent, mantenir un contacte diari i directe i crear nexes d’unió entre els veïns i veïnes i l’equip de govern. La Regidoria de Dinamització de Barris, creada l’any 2019, és una mostra més d’esta vocació de servei públic pròxim, humà i empàtic. I més en una ciutat com la Vall d’Uixó, configurada per molts barris que mereixen una atenció personalitzada.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó