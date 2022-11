25-N: que sean cero

25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Un año más, y ya son demasiados, la conmemoración de esta jornada debe servir de espejo en el que mirarnos como sociedad, alzar la voz y tomar decisiones para acabar contra la manifestación más bárbara de machismo y desigualdad. Porque la erradicación de la violencia de género por la que clamamos cada año está lejos de alcanzarse. Porque la imagen que nos devuelve este espejo del 25-N, en los diferentes balances y estadísticas que nos ofrecen los organismos oficiales, sigue siendo, a día de hoy, terrible. Intolerable: en 2022 han sido asesinadas 38 mujeres en España y, desde 2003, las víctimas mortales de la violencia machista alcanzan ya 1.171.

Más cerca, en nuestra propia casa, no somos ajenos a esta realidad sobre la que no podemos ni debemos cerrar los ojos. Los datos no engañan: en estos momentos, hay 80 mujeres vila-realenses que requieren protección, ya sea de la Policía Local como de la Policía Nacional; 58 son denuncias con orden de protección de este mismo año. En la Casa de la Dona, en 2022 se han registrado 35 nuevas víctimas de violencia de género, que se suman a las 20 mujeres a las que se viene haciendo seguimiento y acompañamiento desde años anteriores.

Trabajo callado y discreto

No quiero dejar de agradecer el trabajo que realiza nuestra Policía Local, con los agentes adscritos a VioGén y el equipo Gavim, y la Casa de la Dona, con la técnica Ana Esteve y la agente de igualdad Ana María Moltó, por atender con todos los recursos a nuestro alcance a las mujeres que acuden en busca de auxilio. En coordinación constante con la Policía Nacional, Cruz Roja, la delegación del Gobierno contra la violencia de género, la Oficina de Ayuda a las Víctimas o el Centro Mujer 24 Horas de Castellón, hacen un trabajo callado y discreto, pero absolutamente fundamental para garantizar la protección de las víctimas, la concienciación social y para hacer de esta nueva Vila-real del siglo XXI que queremos una ciudad más igualitaria y segura para todas y para todos. La coordinación de los organismos oficiales, junto a los diferentes servicios de protección y apoyo a las víctimas, es continua e imprescindible para asegurar la efectividad de un sistema que, lamentablemente, como todo en esta vida, no es infalible.

Afortunadamente, en esta lucha no estamos solos. Contamos en Vila-real con una red de apoyo social que es clave no solo para la atención y protección de las mujeres, sino también para ofrecer orientación, prestaciones, asistencia y un entorno amigo donde poder recuperarse. En esta labor destaca, por supuesto, el trabajo de las entidades más directamente implicadas en el área de igualdad, como Cruz Roja Vila-real, el Grup de Dones de Vila-real, Més Que Llet, Mujeres en Igualdad o Afym LGTBI+, pero también nuestras entidades sociales, como Fundación Manantial, Cáritas, TotsUnits, Joventut Antoniana, San Vicente de Paúl y tantas y tantas organizaciones ciudadanas preocupadas y ocupadas directamente en la lucha. Con un solo objetivo compartido: que las mujeres víctimas de la violencia machista sean cero.

Alcalde de Vila-real