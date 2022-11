Ens veiem al carrer!

Avui és 25-N i, contràriament a allò que es pensa, no és un dia de celebració. El 25-N és el dia que assenyalem que encara no hem eliminat les violències masclistes de la nostra societat. Amb motiu d’açò vam pensar que era important combinar política institucional i carrer, i per això Triem Vilafamés-Compromís vam registrar al ple del divendres passat una proposta on, entre altres punts, fem record de les dones assassinades i demanem que els pressupostos es realitzen amb perspectiva de gènere. Seguidament, de vesprada, vam organitzar al municipi una trobada amb Verònica Ruiz i Mònica Àlvaro: dues dones referents tant a la política en general, com al feminisme en particular.

Molts tipus de càncer A l’acte vam rebre moltes propostes i preguntes al voltant de les violències masclistes. Em va cridar l’atenció una dirigida a com rebatre quan afirmen que també existeixen dones assassines d’homes. En aquest sentit, Vero va fer la comparativa que existeixen molts tipus de càncer i cadascú s’ha de tractar d’una manera. I tractar de curar el càncer de mama no nega que existisca el de cor, ni li nega el tractament i la investigació. Aquells que volen equiparar la violència de gènere amb violència en general només volen justificar el masclisme: existeix una tipologia específica de violència que és la que es fa contra les dones pel fet de ser dones. Aquestes violències estan acotades i diferenciades de la resta. I l’hem d’extingir. És això el que recordem cada 25-N: cal erradicar les violències masclistes de les nostres vides, i avui toca eixir carrer: Ens veiem a la mani! Regidora de Triem-Compromís Vilafamés