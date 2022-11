Docentes quemados

Estamos en tiempo de descuento ante una legislatura que se agota y deja ocho años de un gobierno valenciano que poco ha avanzado en calidad educativa.

No es un tema baladí hablar de la salud psicológica y física en las aulas cuando diferentes informes publicados por varios sindicatos indican que el síndrome del docente quemado, el acoso y la violencia en las aulas ha aumentado un 23% respeto al 2021. Casi un 40% de los docentes valencianos atendidos por el defensor del profesor manifestaba ansiedad o depresión. Es triste ver como la figura del docente no es respetada por una pequeña parte del alumnado cuando ellos denuncian que en alguna ocasión han sufrido insultos o algún tipo de violencia física.

Queda evidente que ser docente hoy en día es una profesión de riesgo porque se enfrentan a un entorno complejo cuando se sufren conductas hostiles o, por otro lado, intentan ayudar a alumnado que sufre estas conductas por sus iguales y no disponen de los recursos para ayudarles; qué decir del caos organizativo ante la aplicación de la nueva ley educativa que conlleva más burocracia y la ausencia de herramientas para gestionar de manera eficaz el día a día. Claros ejemplos son el malestar de los docentes de la EOI de Castellón ante la falta de espacios y recursos tecnológicos para ofrecer una formación on line de calidad; o el malestar de los orientadores educativos que no disponen de material psicotécnico para hacer sus informes psicoeducativos ni espacios para evaluar al alumnado.

Desde Ciudadanos llevamos años instando al gobierno a que aplique políticas de promoción de la salud laboral de los docentes, que ofrezca recursos para el buen funcionamiento y que se revisen los planes de convivencia para minimizar cualquier violencia en el aula aplicando protocolos eficaces. Cada vez es más necesario trabajar la competencia emocional en las aulas.

