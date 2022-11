Patrimoni i cultura

Com deia el director del Met de Nova York, Philippe de Montebello, «una ciutat sense museu no té veritable prestigi, no és una veritable ciutat».

No és la primera vegada que faig ús d’aquesta cita amb la qual em sent completament identificada, perquè crec que el patrimoni és la veritable senya d’identitat d’un poble. Per això hem fet realitat el MUCC, el museu de la història de la ciutat de Castelló, per conservar, protegir i difondre el nostre patrimoni històric i artístic, des dels seus primers vestigis d’ocupació humana fins a l’actualitat.

Amb aquest Pla museològic de la ciutat, el primer que ha tingut Castelló, donem valor d’una manera moderna, viva i integradora al patrimoni de la nostra ciutat.

Des de recursos ja existents com el Fadrí, on investigacions recents han tret al descobert nous elements del campanar de la vila, o la Torre d’Alçaments, que per fi ja no roman amagada al subsol de la plaça de les Aules i podem visitar-la. Des de la recuperació del Castell Vell amb el seu centre d’interpretació, fins a la recuperació del Refugi antiaeri de la plaça Tetuan.

Barranc de Fraga

I no oblidem la Vila Romana, situada al Camí Vinamargo, que va ser descoberta l’any 2009 en les obres de canalització del barranc de Fraga i que malauradament estaven desfent-se i perdent-se per la desídia política del Partit Popular. Nosaltres les vam recuperar i valorar. I ara, ja col·locada l’alarma al centre d’interpretació, estem treballant a fons per obrir al públic els continguts audiovisuals creats per a la difusió de les restes romanes més grans i importants de la província de Castelló. Els puc assegurar que gaudiran vostés de les visites a aquesta vila datada entre els segles I-V dC, unes visites que van començar quan vam recuperar el jaciment arqueològic i que, complementada amb els continguts del centre d’interpretació, la ciutadania gaudirà de la visita doblement.

Una ciutadania que estima el seu patrimoni i la seua cultura. Castelló és ric en patrimoni i l’estem posant en valor amb un gran esforç, dedicació, respecte i rigor.

Treball del què estem especialment orgulloses i té el suport de la ciutadania castellonenca, que estima la seua ciutat, la seua història i el seu patrimoni.

Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló