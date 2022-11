Protecció a la dependència

La setmana passada es van aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat al Congrés. Com a portaveu de la Comissió de Drets Socials del Congrés (i treballadora social de professió) he seguit i defensat els augments espectaculars de recursos per atendre a les persones en situació de dependència. En 2022 s’han destinat el doble dels recursos que en 2018. En 2023 s’augmenten una altra vegada en 600 milions d’euros més, i amb les dotacions dels fons europeus pel nou model de cures (per l’atenció personalitzada i a l’entorn) s’acaben dedicant 4.600 milions d’euros a la protecció de la dependència i l’autonomia personal, una xifra inèdita a l’Estat.

Des de 2020, seguint l’Acord de Coalició, el Ministeri de DDSS ha incrementat en un 132% l’aportació,del Estat al sistema d’Atenció a la Dependència. Això té una repercussió directa en el benestar de la gent: les transferències a les comunitats autònomes han augmentat de manera excepcional i s’han pogut incrementar els equips de valoració, reduir temps de tramitació i llistes d’espera i millorar prestacions. Les polítiques neoliberals del Partit Popular van degradar l’Atenció a la Dependència i els Serveis socials, amb reducció del finançament, copagaments abusius, retallant prestacions, i augmentant les llistes d’espera. Qualitat de vida Unides Podem i el Govern de Coalició --el més sòlid des de les majories absolutes-- prioritza uns serveis públics que garantisquen la major autonomia i qualitat de vida a tota la població. Amb voluntat política, tenint les persones com a prioritat i administrant amb eficàcia, és possible disposar de recursos i arribar a acords perquè les comunitats autònomes avancen en un model d’atenció més humà. Prompte es revaloritzaran les pensions al 8,5%, pujarà l’SMI, s’aprovarà la llei de serveis socials tan necessària per a la consolidació del 4t pilar de l’Estat de Benesatar, s’aprovarà la llei de famílies... UP continuarem treballant perquè s’aprove una Llei d’Habitatge que protegisca aquest dret fonamental, i per més justícia fiscal perquè tots i totes aporten d’acord a la seva capacitat. Treballant per fer realitat allò que diu la Constitució (art.128) i que tantes vegades s’oblida: el conjunt de la riquesa del país ha d’estar al servei de l’interès general. En això estem. Diputada al Congrés de Unides Podem per Castelló