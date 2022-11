Querid@ lector/a, el insulto, en el sentido de humillar a una persona, no tiene nada que ver con la crítica política. De todas formas, tengo que reconocer, aunque no lo apruebo, que el insulto siempre ha estado presente en la vida parlamentaria. Por lo tanto, no me extraña que de vez en cuando y por motivos diferentes, en la tensión del debate a alguien se le caliente el morro y suelte alguna grosería. Normal. Incluso comprensible.

Pero la cuestión que me preocupa y ese es el motivo de este comentario, es que en estos últimos años, desde que gobierna el PSOE de Pedro Sánchez con Podemos, algunos se están pasando de rosca y utilizan el insulto, la mentira y el inmoral todo vale como arma política que busca el deterioro del gobierno. O dicho de otra forma, no solo se trata de que en algún momento a alguien se le calienta el morro y peque de clasista, machista o maleducado. ¡No! Se trata de algo más serio y de carácter político: de un ataque permanente y sistemático de la derecha política, económica, social y mediática contra Pedro Sánchez y Podemos. ¡Sí! Y es que así lo entiendo y lo digo. Tan cierto que ayer no perseguían ni a Felipe González, ni a Santiago Carrillo ni a Julio Anguita. ¿Por qué? Posiblemente porque González no invitó a Carrillo ni a Anguita a formar parte de su gobierno, ni estos últimos tuvieron la oportunidad de incidir en la política del Estado. Todo lo contrario Pero esto ha cambiado. Sánchez, que es una anomalía de la socialdemocracia española contemporánea, hace todo lo contrario: lleva al gobierno a la gente de su izquierda y cuestiona con su política aspectos esenciales del sistema. Tanto es así que el consejo de ministros habla de modificar la reforma laboral, de los beneficios antisociales de las grandes empresas… de temas que afectan a los intereses de esa derecha que insulta sin mesura ni condición moral. Analista político