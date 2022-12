Clientelismo y talleres de ocupación

Hace tiempo que estamos preocupados por las políticas de ocupación de Moncofa. Está a la vista que en nuestro pueblo cada vez hay menos trabajo. Los y las jóvenes han de buscarse la vida a kilómetros de distancia y, hasta incluso, cambiar su lugar de residencia.

La situación es de una importancia tal que Moncofa corre el riesgo, si no ha ocurrido ya, de acabar siendo un pueblo dormitorio. Tenemos un turismo estacional, concretamente estival y por tanto, si hacemos una media de los doce meses del año, el impacto económico a nivel de negocios locales es más bien bajo.

La agricultura no levanta la cabeza porque no hay ningunas políticas valientes y transformadoras, y los que dicen defenderla en casa y llenarse la boca de estar al lado de la citricultura, luego votan en contra en Europa.

(Des)gobierno municipal

Este sector es uno de muchos de los cuales deberían poner en alerta a un equipo de (des)gobierno municipal que no piensa más allá de los sorteos y cheques regalo y, es por ello que los comercios locales están sufriendo mucho por la falta de estrategia. Un ejemplo desalentador son los cheques bebé, una ayuda de 500 euros para paliar los gastos de los recién nacidos y que según el alcalde Wenceslao Alós «este esfuerzo económico que hace el consistorio recae en los negocios moncofenses». Pues bien, la falta de un plan para Moncofa es evidente, solo hace falta patear el pueblo y mantener una escucha activa, para darse cuenta de que no existe ningún comercio donde poder utilizar dichos cheques más allá de las farmacias, por tanto, la estrategia de incentivar el comercio local cae en saco roto.

¿Y qué hacemos? Pues, el equipo de (des)gobierno ha decidido solicitar talleres de ocupación como si nos los robaran. Dar formación y trabajo durante un tiempo a personas desempleadas. Todo correcto. ¿Sí? Bien, no del todo. Estos talleres de ocupación pretenden mejorar la empleabilidad de estas personas a la vez que hacen alguna función. ¿Están persiguiendo estos objetivos los talleres de ocupación que se realizan en Moncofa? Pensamos que no. Estos talleres en Moncofa no pretenden mejorar la empleabilidad de nadie, solo rebajar los costes del ayuntamiento.

Gráfica de desempleo

Tenemos un equipo de (des)gobierno del PP que presume de invertir y apostar por las políticas activas de empleo con inversiones casi millonarias, pero solo con ver la gráfica de desempleo, nos damos cuenta que, en Moncofa, estamos en niveles de paro superiores al 2015, año en el que el PP asumió responsabilidades de Gobierno.

Quisiera aprovechar estas últimas líneas para agradecer a todas las personas que forman parte de Podem Moncofa, por haber confiado en mí para volver a liderar el proyecto cara a las próximas elecciones del 2023.

Un proyecto que da continuidad al gran trabajo que estamos realizando desde la oposición que, sumado a la experiencia adquirida, haremos de Moncofa un pueblo para su gente.

Finalmente, me gustaría desear a los y las lectoras de Mediterráneo, unas felices fiestas y un 2023 lleno de buenos deseos.

Concejal de Podem Moncofa