¿Qué va a hacer Sánchez con el azulejo?

La industria cerámica está profundamente herida. La situación es muy complicada y si el socialista Pedro Sánchez no reacciona de manera inmediata y con medidas realmente efectivas, puede ser letal. La situación es muy grave, mucho más de lo que puede parecer. Y del sector cerámico dependen muchas personas. Muchas familias están vinculadas al sector de los azulejos. De hecho, un estudio de las patronales Ascer y Anffecc señala que hasta 70.000 empleos dependen de la industria cerámica de manera directa, indirecta o inducida.

Ahora ya hay más de 11.000 personas afectadas por un ERTE. 11.000 familias que han visto truncadas sus esperanzas de poder disfrutar de una Navidad feliz y en armonía porque, realmente, no saben cuál es su futuro. No saben qué va a pasar con ellos. Y mientras tanto, Pedro Sánchez va a lo suyo que, básicamente, es blanquear a independistas y a los herederos de los terroristas para construir un Estado a su medida.

Pedro Sánchez pasa del sector cerámico, de los castellonenses y de nuestros problemas. Y todo se queda en frases muy grandilocuentes pero vacías de contenido.

Desde Moncloa se anuncia que el 29 de diciembre, Pedro Sánchez va a convocar a sus ministros para aprobar un plan de ayudas urgentes para el azulejo. Y se especifica que es la tercera remesa de ayudas… Y yo me pregunto: ¿y qué pasó con las otras dos? Porque desde hace más de un año que el sector está reclamando una serie de ayudas que nunca llegan y con las que podrían fabricar sin perder dinero, mantener su competitividad en el mercado global y seguir creando empleo.

Poco o nada se espera de esta tan cacareada remesa de ayudas al sector cerámico. Ojalá me equivoque y llegase la solución para un problema verdaderamente grave al que la industria cerámica no puede hacer frente porque, como ya he dicho en otras muchas ocasiones, no cuenta con las armas para defenderse del incremento de los costes del gas, la electricidad y hasta de las materias primas.

La industria cerámica española necesita ayuda, la misma que las empresas cerámicas de Italia han recibido de su Gobierno, pero que, aquí, todavía no saben cómo articular… Es urgente que el Gobierno materialice cuanto antes las ayudas que pueden y deben garantizar el futuro de una industria básica para la economía de nuestra provincia. Un sector que durante décadas no ha pedido nada y, en solitario y arriesgando dinero privado, ha creado empleo y riqueza para todos y que ahora, por primera vez, lanza una voz de alarma que hay que atender sin demora.

Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial del PP