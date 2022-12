Eixim a guanyar

Dissabte passat va ser un gran dia per a Compromís. Un dia per retrobar-nos amb tota la nostra gent i per a parlar amb el veïnat que va vindre a la plaça Fadrell sobre el nostre projecte de ciutat que hem estat desenvolupat aquests anys i en el que volem aprofundir. Un projecte per a seguir fent de Castelló en una ciutat més inclusiva, diversa i verda i que possibilita que siga la ciutat que defensa els drets i ofereix les oportunitats necessàries per a viure i per conviure. Un projecte de ciutat des de l’escolta activa amb la ciutadania, fent política de proximitat, escoltant les necessitats de les persones i oferint solucions als seus problemes.

Mala gestió de la dreta Compromís hem demostrat que altra forma de fer política és possible. Tan sols cal recordar d’on veniem a 2015 després de 24 anys de corrupció, de desmantellament de serveis públics i del balafiament dels recursos públics. El nostre model és molt diferent. Als diferents governs progressistes, hem desenvolupat mesures sense precedents tant al nostre ajuntament i com al govern de la Generalitat. Front aquell model de saqueig i mala gestió de la dreta, nosaltres som els dels llibres gratuïts a les escoles, els d’Edificant que fa escoles noves, els de la llei de dependència, els de la Renda Valenciana d’inclusió, els de la llei d’igualtat, la llei LGTBI o la llei trans. Som els de la democratització de la cultura, els que hem creat 400 places en aules de 2 anys, els del primer Protocol de prevenció contra la violència masclista, els que tenim el primer Pla Municipal de diversitat sexual, els que treballem per la gestió sostenible dels residus augmentant els recursos per a la recollida selectiva i invertint en l’educació ambiental, i els que treballem en pro de la qualitat democràtica. Perquè no totes i tots som iguals, hem demostrat que no té igual qui governe. Nosaltres som antítesi del model de ciutat que venia reproduint-se a Castelló. Som la garantia de les polítiques transformadores a les institucions, som els que marquem el rumb del progrés. El 2023 eixim a guanyar per a seguir fent polítiques valentes que posen al centre a les persones. Regidora de Cultura, Memòria Democràtica, Feminisme i LGTBI a Castelló