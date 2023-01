Clemenules per al 2023

Ara fa dos dies vam acabar l’any i entrem un altre de nou. Una vegada més, amb la clementina com a protagonista de les campanades de cap d’any. Una tradició instaurada, que no ha sigut aixina sempre, sinó des de que les institucions més properes, com és el nostre ajuntament, vàrem apostar per promocionar un gest que pot donar molt al sector citrícola de la nostra ciutat i comarca.

Quasi 2.000 kilos de Clemenules repartides entre centres educatius i la ciutadania. Una aposta per convertir un simple gest, en una reivindicació per donar la importància que es mereix al fruit que tant li ha donat a Borriana. 12 gallons de clementina que es convertisquen en molt més que el moment per entrar al nou any, sinó la reivindicació necessària per a fer de la Clemenules un dels fruits daurats de la nostra comarca, a través d’una marca que dignifique el producte, li done qualitat, i sobretot, siga pagat a preu just per als llauradors i llauradores de la nostra terra. Sols així podrem aconseguir que la citricultura, tal i com la coneixem, torne a ser un motor econòmic important per a Borriana i la nostra comarca.

I tot això ha de ser possible amb l’ajuda de totes les institucions, a nivel provincial, autonòmic i estatal, i també, a la força dels mateixos llauradors i comerciants que lluiten per seguir en un mercat que cada volta es fa més difícil. El preu, la rendabilitat, les plagues, la falta de control de països tercers, ha creat una contrapartida difícil d’aturar. Encara així, pense que els ajuntament hem d’estar al costat, reivindicant, demanant per a que el sector pugar traure el rendiment adequat per a seguir, no per a sobreviure.

Una altra de les propostes per combatre les noves plagues de països tercers és la lluita biològica, i per dur-la endavant, es necessita ajuda dels governs. La Cooperativa Sant Josep va iniciar l’any passat la construcció i manteniment de dos insectaris per lluitar contra el Cotonet de Sudàfrica. El primer any tocava recolzar la iniciativa, amb 15.000 euros, però vistos els resultats, i sobretot, la posada a punt per a la propera campanya, tocava tornar a estar al costat, i amb 12.000 euros més, ajudar per a que l’insectari vaja endavant i aconseguisca els millors resultats.

Comencem un nou any, amb problemes de sempre en la nostra agricultura, encara que si totes les administracions tirem una mà, podrem aconseguir millors resultats que fins ara. Defensem el que és nostre, queda molt per fer.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana