Protegint la indústria ceràmica

Recentment el Govern d’Espanya va anunciar 950 milions en ajudes a la indústria gasintensiva, i 3.100 milions del PERTE de descarbonització. Son mesures reclamades pel sector, i també des d’Unides Podem. Alleujaran la crisi de la indústria ceràmica de Castelló, sector que suposa un terç de l’ocupació de la nostra província.

Els ERTO que han sostingut, en la pandèmia i ara, milers de llocs de treball, sent fonamentals, no són la solució. Si les empreses no garanteixen el subministrament perdran mercats davant d’altres països productors.

La situació requereix respostes coordinades, que s’estan articulant, i en les què cal aprofundir. A curt termini les ajudes directes s’hauran d’aplicar amb urgència i ampliar-les. A mitjà i llarg termini mesures de caràcter estructural de transició energètica. El Govern espanyol impulsa aquesta transformació productiva, i és fonamental el PERTE anunciat per a la descarbonització.

Durant la pandèmia aquest Govern de coalició va protegir les empreses i l’ocupació a través d’ERTOs, avals de l’ICO o ajudes directes. En aquesta crisi s’estan adoptant mesures per contenir la inflació i protegir famílies i empreses. El Govern fa mesos que treballa ací i a Europa en mesures com la reducció de l’IVA de la llum i del gas, el Mecanisme ibèric, la flexibilització de contractes de subministrament de gas, ajudes directes o el Tope al gas.

Recentment s’han aprovat mesures com la reducció de l’IVA de productes essencials, subvencions al transport, límits a la pujada del lloguer, ajudes directes a l’agricultura o la indústria.

Una dreta sense propostes

Sempre amb el vot en contra d’una dreta sense propostes, empenyada fins el ridícul en tombar el Govern, boicotejant les mesures aquí i a Europa, i mentint sobre la realitat. En l’anterior crisi va salvar els bancs però va deixar caure les empreses i els treballadors, també les de la rajola. Polítiques econòmiques i industrials com fixar preus, orientar les inversions o protegir l’ocupació semblen ara de sentit comú, però no van ser adoptades en anteriors crisis pel Partit Popular.

A quins interessos respon un govern és important. Amb Unides Podem als governs de coalició demostrem que es poden fer altres polítiques.

Seguirem garantint la viabilitat de la nostra indústria ceràmica.

Diputada al Congrés per Castelló d’Unides Podem