El retrocés de la dreta

Fa uns dies el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, de Vox, anunciava que el govern autonòmic instaurarà en breu mesures antiavortistes. Clar, PP i Vox consideren que, malgrat tindre una llei estatal que garanteix la interrupció voluntària de l’embaràs, poden fer-nos retrocedir a les cavernes inculcant-nos la seua hipòcrita moralitat i dir-nos a les dones que no sabem pensar per nosaltres mateix, ens han de tutelar aquests senyoros perquè vivim en l’eterna minoria d’edat.

Aquesta ocurrència a la que, PP i Vox, volen sotmetre al personal sanitari i a les dones de Castella atempta contra intel·ligència, és rotunda i profundament masclista i nega l’emancipació de les dones i la llibertat del personal sanitari.

Doble moral

És el que té la imposició de la doble moral de la dreta, res de nou. I és el que ens espera a tots els territoris si no prenen consciència que els governs de coalició entre dreta i extrema-dreta només portarà retrocessos en drets que ens ha costat molt aconseguir. Perquè que no s’equivoquen aquests gurús del pensament ultraconservador: intimidar a les dones si necessiten interrompre el seu embaràs no desitjat i titllar-les de malaltes mentals no evitarà la interrupció d’aquests embarassos. Ho faran igualment, però coaccionades pels polítics de l’autonomia de Castella, o aniran a altres comunitats a exercir el seu dret a avortar sense que ningú les faça sentir-se pitjor encara. No volem patir cap extorsió emocional quan hem pres una decisió tan tràgica però tan raonada i responsable.

Però el que no té res de responsable és aquesta barbaritat que la coalició PP-Vox de Castella vol imposar saltant-se la legislació estatal en vigor. Una decisió que tindrà vore-se-les amb el Codi Penal i que és d’una indecència i d’una aberració més pròpia de HazteOir que d’un govern seriós i democràtic. «Senyoros» i senyores de la dreta, no els anem a consentir que ens furten els nostres drets. Són vostès un rotund retrocés per a la democràcia.

Regidora de Feminismes a l’Ajuntament de Castelló