Tres anys de govern de coalició

Es compleixen tres anys d’una legislatura que ha transitat de la pandemia a la guerra. El Govern de coalició ha donat resposta a urgències continuades amb una fulla de ruta inicialment compartida que, en alguns aspectes, s’ha fet realitat per la pressió d’Unides Podem, la força minoritària al govern.

Hem avançat en drets laborals, justícia fiscal, protecció a la població més vulnerable, drets feministes i, més timidament, en aprofundiment democràtic i drets civils. L’oposició reaccionaria augurava el desastre, i ha intentat de totes les formes possibles que a la ciutadania li anara mal per tombar l’actual Govern. Fins i tot van treballar per impedir que ens arribaren els fons europeus! Antipatriotisme en estat pur.

Actualment, sense arguments ni propostes, dient no a tot, la dreta política i mediàtica es limita a mentir a la població dient que mai hem estat pitjor. Les dades ho desmenteixen i avalen una gestió que s’ha allunyat de les polítiques austericides del Partit Popular que, en anteriors crisis, van tancar un munt d’empreses i disparar l’atur, van retallar serveis i prestacions bàsiques i generar molt de patiment i desigualtat.

Màxims històrics

Ara l’ocupació està en màxims històrics, l’atur que hi ha en l’actualitat és el més baix des de l’any 2008, la temporalitat s’ha reduït espectacularment amb aquest Govern de coalició, la inflació i els preus de l’electricitat són els més baixos d’Europa, les pensions s’augmenten d’acord a l’IPC...

Les polítiques més valentes d’aquest Govern han sigut espentades per Unides Podem, front a un PSOE reaci als canvis estructurals i a incomodar als privilegiats. Les propostes inicialment criticades per la part socialista del Govern --tope al gas, impostos a la banca, a energètiques i grans fortunes-- han acabat sent valorades i aconsellades a l’Unió Europea. Va costar molt tirar endavant mesures com la Reforma laboral, els augments del SMI o l’Ingrés Mínim Vital que, a més de protegir a la gent, s’han mostrat molt eficients econòmicament.

Queda molt per fer però hem avançat molt. Per primera vegada, les forces clarament progressistes d’esquerra han deixat de ser només una consciència crítica del poder sense poder canviar la realitat, i han demostrat que saben governar i que son agents de transformació en favor de la majoria social.

Diputada de Unides Podem per Castelló al Congrés