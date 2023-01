El millor està per vindre

Un dels objectius que sempre ha tingut la Vall d’Uixó és retenir als turistes que venen a gaudir de les Coves de Sant Josep. Tenim el segon destí turístic de la província, que en 2022 va rebre un total de 219.949 visites. Això ha suposat un rècord, amb un increment de quasi el 17% respecte a l’últim any complet prepandèmia (el 2019). Però històricament hem tingut dificultats perquè els visitants del riu subterrani es queden a la nostra ciutat durant tot el dia o el cap de setmana.

Eixa situació l’hem començat a revertir en els últims anys. Com ho hem fet? Apostant per la diversificació del producte turístic, per les experiències i per la desestacionalització. L’espeleocaiac és el millor exemple, ja que amb la visita en caiac individual o en parella es gaudeix d’una visita exclusiva totalment diferent a la que es fa en barca i que ofereix sensacions úniques.

En 2017 vam ser valents en posar marxa esta activitat única en Europa, que iniciava un camí per a posicionar la Vall d’Uixó com un referent en turisme actiu. Ara l’espeleocaiac es complementa amb la nova via ferrata, que hem estrenat el passat cap de setmana. Es tracta d’una instal·lació situada en la zona coneguda com a Cingles de Tido, en un vessant sobre el barranc d’Aigualit. Això fa que la sensació d’altura siga important i que les vistes panoràmiques siguen impressionants. En dies de bona visilitat es pot veure des del Montgó fins al Penyagolosa i les Illes Columbretes.

Ben aviat estaran disponibles els packs turístics combinats d’espeleocaiac i via ferrata. Això suposarà anar un pas més enllà en eixe objectiu d’aconseguir que els turistes allarguen la seua visita a la Vall, pernocten i consumisquen en els bars, restaurants i tendes de la nostra ciutat. Perquè a eixa oferta se sumen també les rutes senderistes senyalitzades, dos d’elles homologades i altres temàtiques com la Línia XYZ pel patrimoni bèl·lic de la guerra civil.

Són projectes que no ixen endavant en uns mesos, sinó que requereixen anys de treball. Una tasca que estem comprovant que funciona. Perquè les dades de les Coves de Sant Josep l’any passat van ser històriques, gràcies també a la important inversió que vam fer per a canviar la il·luminació a led i adaptar el nostre màxim exponent turístic a les demandes i necessitats del XXI.

Si alguna cosa tenim clara és que no ens conformem a posar la velocitat de creuer i deixar que els turistes vinguen per inèrcia. Projectes tan bonics com el cicle de concerts Singin’ in the cave ho demostren. Esta és una altra d’eixes experiències úniques que hem impulsat en els últims anys, amb actuacions d’artistes consolidats o prometedors que aprofiten la reverberació natural de la cova per a encisar a un públic reduït. Una altra d’eixes experiències úniques que només es poden viure a les Coves de Sant Josep i que en cada edició fa que ens visiten persones de tota Espanya.

I el millor està per vindre. Perquè estem treballant en nous projectes que reforcen el nostre posicionament turístic. Tenim molt de potencial per a seguir creixent des de les bases que hem creat en estos quasi huit anys al capdavant de l’Ajuntament, també tenint cura del nostre patrimoni amb la recuperació de les fonts històriques, l’adequació del Camí de l’Aigua o la compra de la Torre de Benissahat, que estem a punt de començar a rehabilitar-la.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó