El valor del patrimoni municipal

Com deia Philippe de Montebello, director del Met de Nova York, «una ciutat sense museu no té veritable prestigi, no és una veritable ciutat». No és la primera vegada que faig ús d’aquesta cita, amb la qual em sent completament identificada, i per eixe motiu, perquè crec que el patrimoni és la veritable senya d’identitat d’un poble, és pel que en l’anterior legislatura vam ficar tot el nostre empeny en crear i fer realitat el MUCC, el Museu de la història de la ciutat de Castelló, des dels seus primers vestigis d’ocupació humana fins a l’actualitat.

Amb aquest Pla museològic de la ciutat, el primer que ha tingut Castelló, vam donar valor d’una manera moderna, viva i integradora, al patrimoni de la nostra ciutat. Des de recursos ja existents com el Fadrí o la Torre d’Alçaments, que per fi ja no roman amagada al subsol de la plaça de les Aules i podem visitar-la, o les ermites fins, a la recuperació o creació de nous, com el Castell Vell amb el seu centre d’interpretació, la recuperació de l’oblidada i abandonada massa anys Vila Romana o el Refugi antiaeri de la plaça Tetuan. Perquè Castelló té una ciutadania que estima el seu patrimoni i la seua cultura, una ciutadania que demostra, cada dia que visita alguna seu del MUCC o fa alguna de les rutes culturals ja engegades, un sentiment legítim d’identitat i pertinença amb un projecte comú, viu, del qual tots nosaltres som part i volem conèixer. Un bon fons patrimonial I el MUCC segueix treballant amb nous projectes i nous reptes. I no només això, també des del MUCC tenim cura del patrimoni artístic de Castelló. Un patrimoni que vam trobar sense inventariar i sense cap pla de restauració. Ara ja el tenim. I a més, hem incrementat el nostre patrimoni artístic adquirint, amb criteris de transparència, objectivitat tècnica i amb paritat, obres d’art d’artistes de la província. Una acció fonamental si volem un bon fons patrimonial per a ciutat i, tanmateix, apostar pels artistes de Castelló. Castelló és ric en patrimoni i l’estem posant en valor amb un gran esforç, dedicació, respecte, coherència, rigor i amb vocació de servei públic. Regidora de Cultura a Castelló