Defensar la democràcia

L’extrema dreta i la dreta extrema estan desbocades i es senten impunes per saltar-se les normes del joc democràtic, el respecte als resultats electorals, o a la separació de poders. Han optat per declarar il.legítims els governs quan ells no guanyen les eleccions, i tot val per recuperar un poder que consideren seu per naturalesa.

Patim una extrema dreta envalentonada a les institucions i al carrer que reivindica el franquisme sense complexes, que enalteix els assassins de la dictadura i humilia les seues víctimes, una dreta xenòfoba, homòfoba, masclista, que no accepta la pluralitat política, les llibertats civils ni la democràcia. Sovint amb el blanquejament dels mitjans de comunicació controlats per poders econòmics i fàctics que han vist en aquesta deriva feixista una manera de protegir els seus interessos i privilegis. Els han vist perillar amb l’accés al Govern de forces que els qüestionen i que treballen per drets i qualitat de vida per tota la població i no estan disposats a perdre’ls. Dijous passat al Menador, mentre jo assistia a la inauguració d’una exposició sobre les exhumacions al cementeri de Castelló dels assassinats per la dictadura, vaig presenciar l’intent de boicot de la presentació del llibre del senador Carles Mulet per un grup d’esvalotadors d’ultradreta format per gent vinculada al Partit Popular i Vox. Insults, crits i amenaces Els insults, crits i amenaces a la presentació es van traslladar a l’exposició, afegint espentes a alguns dels organitzadors. Deien que demanaven respecte a les seues creences mentre agredien als que tenim unes altres idees. I ho feien just al mig de les imatges que recorden al quasi un miler d’assassinats per la dictadura durant la guerra --uns pocs-- i la postguerra --la gran majoria--. Va ser un atac a la llibertat d’expressió, un intent d’acallar opinions democràtiques i d’imposar la seua visió. És urgent teixir un front demòcrata contra els moviments ultres d’odi i intolerància. I això inclou una exigència al PP per que aparte els seus militants protagonistes d’actes com aquest i per que condemne clarament aquests fets i les idees feixistes que els atien. Aquesta gent és un perill per la democràcia, els i les demòcrates no els podem normalitzar. Diputada de Unides Podem al Congrés per Castelló