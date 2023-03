El refranero popular español es muy rico en expresiones semejantes: «Obras son amores y no buenas razones», «Una cosa es predicar y otra dar trigo», «Hechos, hechos y no palabras». Ya sé que los políticos tenemos fama de predicar mucho, tener buenas palabras y dar poderosas razones, y que después, en el terreno de las acciones o los hechos, a veces nos falta resolución. Pero en nuestra defensa he de decir que no siempre es así.

Desde la nueva Diputación de Castellón, en esta legislatura que está tocando a su fin, hemos predicado mucho sobre que una Diputación no es un ente supramunicipal, sino intermunicipal; aprovechando la efemérides del aniversario número doscientos hemos dado buenas razones para defender las diputaciones como ayuntamiento de ayuntamientos, sobre todo de pueblos pequeños. Muchas de nuestras palabras han estado dirigidas a subrayar la mayoría de edad de nuestros ayuntamientos y, en consecuencia, la autonomía municipal. Ahora, con mucha humildad, pero con legítimo orgullo, nos sentimos satisfechos porque con los datos en la mano de la Oficina Virtual de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública correspondientes al ejercicio de 2021, resulta que además de dar buenas razones hemos hecho buenas obras, que no sólo hemos predicado, sino que también hemos dado trigo. Veamos. Del análisis de la situación de financiación de los municipios y entidades locales se desprende que en las transferencias corrientes y de capital que las diputaciones provinciales hacen llegar a sus ayuntamientos, la Diputación de Castellón sale claramente ganadora. Mientras que la Diputación de Alicante hace llegar 75.383 miles de euros, un 3,66% de los ingresos totales de los ayuntamientos de la provincia (39,64 euros por habitante), la Diputación de Castellón transfiere 47.274 miles de euros, un 6,23% de los ingresos totales de los ayuntamientos de la provincia (80,04 euros por habitante). La Diputación de Valencia 143.032 miles de euros, un 4,80% (54,89 euros por habitante). La comparativa es clara, mientras que nosotros hacemos llegar un 6,23% de los ingresos totales de los ayuntamientos, y la Diputación de Valencia un 4,80%, la Diputación de Alicante, con el señor Mazón, a la cabeza, candidato a la Generalitat por el PP, solo hace llegar un 3,66%. La diferencia es de 2,57 puntos y se hace aún más notoria si la comparación la realizamos por habitante: de 80,04 euros a 39,64 euros, más de 40 euros de diferencia, más del doble. Financiación municipal En parte es posible por el Fondo de Cooperación Municipal que la Generalitat valenciana puso en marcha para incrementar la financiación municipal, no con convenios singulares que transfieren fondos de manera particular, arbitraria y sesgada, sino con criterios objetivos, públicos y transparentes. Por eso, y con estas cifras en la mano, resulta inexplicable que la Diputación de Alicante se obstine en rechazar el Fondo de Cooperación Municipal y lo tenga recurrido ante el Tribunal Constitucional. Los alcaldes de la provincia de Castellón de uno y otro signo político ven positivo un Fondo que llega de manera incondicionada y pueden dedicar a lo que desde su autonomía municipal consideren más conveniente, eliminando trámites y cargas burocráticas. Desde la Diputación de Castellón lo hemos duplicado en los últimos ejercicios y en la última reunión de coordinación se nos comunicó que en 2024 la Generalitat lo aumentará en 10 millones de euros hasta llegar a 50. La cifra que corresponderá a Castellón será 7.427.624 euros, aunque debo recordar que en 2022 y 2023 lo ampliamos hasta 15 millones de euros en cada uno de estos dos ejercicios. También en financiación local continuamos avanzando. Presidente de la Diputación de Castellón