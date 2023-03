Al PSOE no le importa el azulejo

Al PSOE no le importa el sector cerámico ni el futuro de la provincia de Castellón. Ni un dedo ha movido para salir en ayuda de un sector referente de superación a todos los niveles en todo el mundo. Ellos, los socialistas, solo ofrecen sonrisas y palmaditas en la espalda. Es decir, nada de nada, porque lo que realmente necesitan las empresas azulejeras y esmalteras castellonenses son ayudas directas, las mismas que tienen sus competidores de Italia o Alemania.

La mejor prueba de la incapacidad del PSOE para atender las necesidades del sector cerámico es el inefable Ximo Puig que, como presidente del Consell, anunció la pasada semana a bombo y platillo una línea de créditos muy ventajosos… Nada de nada. Y es que el sector cerámico no necesita créditos, sino ayudas que garanticen su competitividad.

Nunca el sector cerámico castellonense se había enfrentado a tal crisis. El clúster cerámico, construido gracias al esfuerzo y talento de empresarios y técnicos, ha demostrado en las últimas décadas su capacidad para enfrentarse a los retos comerciales, incluso jugando con competidores desleales que no respetan las reglas del juego del respeto medioambiental o los derechos laborales.

No es rentable producir baldosas cerámicas con la actual tarifa de gastos. Tampoco vale la pena producir esmaltes cuyos precios limitan su salida a los mercados internacionales. El clúster cerámico español se desangra, mientras el resto de países de Europa han puesto medidas para proteger a su industria.

¿Y en España qué tenemos? Pues al PSOE y a Pedro Sánchez, que no saben –o no quieren– y lanzan limosnas que no sirven para nada. O mejor dicho, que sirven para demostrar la incapacidad de los socialistas de gestionar un país y de ayudar a una provincia que necesita salvar a su principal motor económico, que es, ante el mundo entero, nuestra bandera de calidad, innovación y progreso. La cerámica es, para nosotros, para todos los castellonenses, mucho más que una fuente de riqueza. Muchísimo más.

*Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial