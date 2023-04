La passada va ser una gran setmana per a la Vall d’Uixó. Vam rebre una notícia molt esperada, la de l’aprovació d’una subvenció de 2,8 milions d’euros per a rehabilitar l’antic edifici de l’Schola Cantorum i ampliar l’ajuntament. Això serà possible gràcies als fons europeus, que una vegada més demostren la seua utilitat per a fer avançar la ciutat a curt termini el que podria tardar dècades.

Un dels principals motius pel qual ha sigut escollit el projecte és perquè permetrà una reducció del 93% del consum d’energia no renovable de l’edifici. El disseny contempla la instal·lació d’aerotèrmia i de panells, vidres i teules fotovoltaiques, així com un revestiment que millora la climatització i redueix el soroll. A més es garantirà l’accessibilitat i s’augmentarà l’eficiència en agrupar-se distints serveis.

Des de l’Ajuntament l’any passat vam impulsar un procés participatiu obert a tots els vallers i valleres i una de les qüestions principals que vam extraure de la resposta ciutadana va ser que es tinguera en compte el valor arquitectònic de l’edifici de l’ajuntament i de l’edifici annexe, perquè són emblemes de la nostra ciutat i molt estimats. Per això la seua conservació és una prioritat, perquè ara el patrimoni no es ven. Ara es recupera i es posa en valor.

L’enquesta realitzada va deixar veure un gran interés per crear un espai obert, integrador i multifuncional que puga acollir tot tipus d’actes, com ara exposicions, xarrades o presentacions. Per això el saló de plens s’ubicarà a la planta baixa, tindrà un accés independent al de la resta de l’edifici i podrà utilizar-se per a celebrar actes culturals i cívics, a més dels intitucionals. Amb això aconseguirem apropar l’edifici consistorial a la població.

Referència en arquitectura sostenible

El nou ajuntament farà justícia a la Vall d’Uixó i a allò que els vallers i valleres mereixem. Gràcies als fons europeus Next Generation, en 2026 haurem acabat esta obra i serem una referència en arquitectura sostenible i en la prestació de serveis públics dignes i de qualitat. Perquè millorar l’atenció a la ciutadania ha sigut un dels principals objectius que ens hem marcat amb este projecte que ha rebut el major finançament de tots els que s’han presentat a la província de Castelló.

Aixòexemplifica que la Vall funciona i que cada dia treballarem per a fer avançar la nostra ciutat, aconseguint diners d’altres administracions que ens ajuden a fer realitat projectes que d’una altra manera seria difícil escometre. L’any passat vam ser valents en comprar l’anti cedifici de l’Schola Cantorum per a evitar la seua desaparició i des d’aleshores hem treballat per obtindre esta subvenció europea.

També gràcies a una ajuda finançada amb els fons Next Generation estem ja començant la rehabilitació de la Torre de Benissahat, en la plaça de l’Assumpció. Preservar-la i recuperar-la per al poble ha sigut una de les nostres prioritats, després de molts intents de diverses corporacions que mai no van aconseguir la seua compra. Hui el procés per a fer-la visitable ja està en marxa i mostra el canvi a la nostra ciutat, que ara mostra l’orgull pel nostre patrimoni, història i arrels.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó