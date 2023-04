Un Castelló just

En Compromís tenim clar que volem que Castelló i el Grau siguen una ciutat de drets i oportunitats. I bé, què significa això? Doncs una ciutat que garanteix drets és una ciutat acollidora, diversa i habitable; i una ciutat d’oportunitats és una ciutat justa i de futur, un indret on podem créixer com a persones i desenvolupar-nos vitalment.

Durant les pròximes setmanes, i fins al dia de les eleccions, on vosté ha de decidir qui vol que govern durant els pròxims quatre anys la nostra ciutat i el govern de la Generalitat, els vull anar explicant, encara que siga un poc, els cinc eixos que ens mouen a Compromís i on estan les propostes per fer de Castelló la ciutat on totes i tots volem viure.

I és que una ciutat és eixe lloc on totes i tots tenim les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida digna. On podem dedicar-nos a allò que volem, des que som joves fins que ens fem majors. On poder tenir un habitatge i una feina digna i pagar preus justos pels aliments que consumim.

Sembla fàcil de dir, i tal volta en boca d’altres siguen paraules buides, però en Compromís sabem bé de què parlem.

172.000 habitants

La ciutat de Castelló no ha canviat tant en població des que vam començar a governar, i gestionar la Conselleria d’Economia i Ocupació, fins avui. Tant en 2015 com ara, la població de Castelló és de 172.000 habitants. Però el que sí que ha canviat és la gent que cotitza a la Seguretat Social i treballa: 20.000 persones més ara que en juny del 2015, famílies que han passat de no tenir feina a tenir un ingrés en les seues llars i això és una molt bona notícia, fruit del treball realitzat.

I és que una ciutat justa ha de garantir oportunitats laborals, i això passa per la formació, per això van crear la Formació Professional de Química, que encara que semble mentida no existia a Castelló, i hem fomentat l’FP dual d’Aigua i Energia, i ara anem a desenvolupar un Centre de Formació Professional Integrat al Grau respecte a l’economia blava, que crearà llocs de treball necessaris i qualificats.

No sols això, volem que l’ajuntament tinga competències en habitatge per garantir l’accés a una vivenda digna, especialment als joves, i volem potenciar el nostre xicotet comerç amb les campanyes de bons comercials fora de temporada, que ajuden que coneguem tot el que ens ofereixen. I clar, ser justa també és fer que tributem tots per igual i això implica crear una taxa Amazon, perquè qui aprofita la nostra ciutat i carrers per fer negoci també ha de contribuir..., i la veritat, ben pensat, en aquestes línies a penes em puc aproximar a tot el que volem fer, encara que sé que vostés ja es van fent a la idea de per què Compromís és l’opció política en la que han de confiar.em fet molt, però volem més.

Candidat a l’alcaldia de Castelló per Compromís per Castelló