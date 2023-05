Gobernante manifestante, hipócrita

Los políticos no tienen buena fama, aunque entre ellos hay de todo como en todas partes. Los constantes casos de corrupción no ayudan, la pésima gestión de los que mandan tampoco, ni su sectarismo y prepotencia. Pero el colmo es cuando los miembros del gobierno de cualquier administración, en especial la del Estado, salen a manifestarse para protestar o reclamar por cosas que ellos mismos no dan o no hacen. Es el colmo de la hipocresía. Un ejemplo claro lo vimos en las manifestaciones del 1 de mayo.

Tienen el poder, la disponibilidad de los presupuestos, dinero público del que deciden cómo emplearlo. Su voluntad legisla y establece normas para regular lo que les da la gana. Pueden nombrar a quien les plazca para gestionar lo que sea y con los sueldos que quieran, deciden nombramientos y ascensos entre millones de funcionarios. Y dan las subvenciones a quien quieren, normalmente amiguetes. Ellos son los responsables de lo que está mal. Pero en vez de trabajar y hacer las cosas bien, salen a la calle a protestar y reclamar, en realidad, contra sí mismos. Aunque, por supuesto, buscan enemigos ajenos, fachas, capitalistas, empresarios, todo vale para desviar la atención. Se visten de antisistema, detrás de la pancarta, a gritar y si procede arrojar alguna piedrecita contra los malos, que son todos los contrarios a su cuerda. Algunos ingenuos se dejan llevar por sus falacias. Los sindicatos en vez de preocuparse de crear puestos de trabajo, se defienden a sí mismos y dan pie a esto. Los ciudadanos de a pie, como no podría ser de otro modo, vemos escandalizados este doble juego, hipócrita y falsario, cuyo único objetivo es captar votos y mantenerse en la poltrona, no para beneficiar a la sociedad sino a su enorme ego. *Notario y doctor en Derecho