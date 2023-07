El vot decissiu

Estem enmig d’una campanya electoral diferent. Dins d’una onada de calor, amb molta gent gaudint d’unes vacances merescudes, de la nostra costa o de les nostres muntanyes i pobles d’interior meravellosos. Amb una convocatòria electoral apresurada després d’un maig trist, que ens ha obligat a totes a còrrer mentre ens cordem les sabates, i que en el meu cas personal m’ha dut a passar de la consulta mèdica del poble a l’adrenalina dels actes, les entrevistes, els debats... sense passar per la casella d’eixida. I és així que hem arribat a l’equador d’una campanya clau per al futur dels nostres pobles i comarques.

Enmig dels atacs personals provinents d’uns intolerants trets d’una pel·lícula de Berlanga que s’exhibeixen impunes com a orgullosos censors al crit de muera la inteligencia, ens alcem Compromís-Sumar com la veu orgullosa de la bona gent humil de Castelló. Amb uns principis ferms i la convicció de ser la força decisiva en estes eleccions del proper 23 de juliol.

I és que votar Compromís-Sumar val triple. Primer, és votar per tindre una veu valenciana pròpia i forta, que defense els interessos de les nostres comarques com ara un nou finançament, la defensa de la nostra llengua, uns rodalies dignes gestionats des d’ací o una transició ecològica justa i racional que no acabe sent pagada pels mateixos de sempre. Segon, és votar en clau de futur. És eixir una hora abans de la feina fins arribar a les 32 hores setmanals per poder concil·liar amb la vida familiar. És fer que pague més qui més té, augmentant la recaudació per tal de poder fer polítiques redistributives pensant en totes les famílies o augmentant les possibilitats de traure endavant un projecte vital siga quina siga la teua situació de partida. I per últim és el veritable dic de contenció front la misèria moral d’uns sectaris que, a falta d’un projecte que oferir, semblen empenyats en llevar del davant a tot qui pense diferent. Per les dones, pel col·lectiu LGTBI, per la gent racialitzada, pel clima, per la natura, per la cultura, pels nostres pobles. Per tot el que estimem hem de votar el proper 23J. Perquè amb el nostre vot ens juguem enviar a Madrid un metge de poble en compte d’un exmilitar franquista.

Candidat de Compromís-Sumar al Congrés per Castelló