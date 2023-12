Entrar a la Casa Museu de Llorens Poy és retrobar-nos amb una personalitat fascinant i un talent creador inesgotable. Però, sobretot, és connectar amb un vila-realenc de cor, orgullós del nostre poble i defensor de Vila-real com pocs hem tingut en la nostra història. Ho comentava el seu nebot, Antonio Carlos Llorens, quan aquesta setmana hem pogut visitar aquesta joia que ja forma part del patrimoni municipal, de tots i totes les vila-realenques: en la casa de Vicente Llorens Poy, el nostre Fill Predilecte, tots eren benvinguts.

Vaig tindre la sort i l’honor de poder conéixer-lo i compartir molts moments amb ell, units per la devoció compartida pels nostres patrons, la Mare de Déu de Gràcia i Sant Pasqual. Les imatges més icòniques que tenim d’ells i d’altres molts elements sense els quals no s’entendria la Vila-real de hui són part de la seua obra i del llegat que ens va deixar. Aquesta setmana, hem formalitzat la compra de la casa on va viure i que, en vida, va anar convertint en un museu amb la voluntat de llegar-la a Vila-real, el seu poble.

El treball de 12 anys

L’adquisició de la Casa Museu de Llorens Poy, gràcies a la subvenció de 2 milions d’euros que vam aconseguir de la Generalitat de Ximo Puig, és el resultat del treball de 12 anys. La collita d’una sembra que vam començar en vida del nostre Fill Predilecte i que, a poc a poc, amb molt d’esforç i sempre de la mà dels seus nebots i hereus, Antonio Carlos i José Vicente Llorens Lara, hem pogut materialitzar.

És també, i sobretot, complir la voluntat de Llorens Poy de què el seu llegat, la casa que en vida va anar convertint en un museu únic amb una de les col·leccions d’art religiós més importants del país, quedara per al poble. Un propietat singular i única de 3.200 metres quadrats (i 900 més a la part de darrere per a possibles ampliacions o altres usos futurs) al camí de l’Ermita, en la partida del Madrigal que ha de ser un barri més de Vila-real.

És també reimpulsar les possibilitats culturals de la ciutat, incorporant una nova infraestructura cultural a la xarxa municipal que pot oferir oportunitats molt interessants, tant com a museu com per altres accions de promoció del talent i la creació artística, que seguisquen l’esperit del taller en el qual Llorens Poy va modelar algunes de les imatges més emblemàtiques de la província, des del nostre rei Jaume I o el Llaurador a l’al·legoria de la plaça de Santa Clara de Castelló, entre molts altres.

Adquirir per al poble la Casa Museu de Llorens Poy és també assegurar un projecte de turisme religiós únic per a la província i per al món. La col·lecció del nostre Fill Predilecte serà un dels tres pilars del projecte de turisme religiós de Vila-real, juntament amb la basílica i entorn de Sant Pasqual i el BIC de l’església arxiprestal amb el futur museu parroquial. Tres pilars d’un projecte que ens fa únics i ens obri un futur d’oportunitats en un àmbit en el qual Vila-real és, sense dubte, una referència internacional.

Figura clau

És també reforçar el nostre cor de poble, la nostra identitat, història, cultura i tradicions. Perquè posem en valor una figura que ha sigut clau en la nostra història recent. Un artista reconegut en tot el món que ha deixat una empremta inesborrable en el nostre paisatge urbà. I és deixar per a les generacions futures un llegat cultural incomparable que els ajude a diferenciar-se en un món cada vegada més globalitzat.

Hem demostrat també, amb aquesta adquisició, que es poden fer coses, que Vila-real avance, sense quebrar la ciutat. Sense hipoteques que acabent ofegant el futur, com ens passa en l’actualitat, gestionant encara l’herència d’empastres i deute que ens va deixar el govern anterior del Partit Popular.

És, doncs, fer justícia a un personatge únic, és fer casa i obrir oportunitats de futur, reforçar el nostre cor poble i avançar en el nostre projecte de ciutat, deixar una Vila-real millor per a les generacions futures, salvaguardar un patrimoni únic... És un pas més en una nova Vila-real del segle XXI que avança sense oblidar d’on ve.

Alcalde de Vila-real