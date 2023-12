No recorde en quin dels innecessaris debats dels darrers mesos sobre la qüestió catalana, algun portaveu d’alguna de les dretes va tindre la poc original ocurrència d’aprofitar una intervenció per citar Josep Tarradellas: «En política es pot fer tot, menys el ridícul».

En aquell moment vaig pensar que resultava curiós que foren sempre els més centralistes i espanyolistes els que més referències feien als presidents catalans. Quina dèria! El fet és que hui m’ha vingut al cap perquè pense que Tarradellas s’enganyava de poc. Per desgràcia, en una política de titular com l’actual, de manca de reflexió, de colps de tuit i imatges d’Instagram, té més cost polític protagonitzar un meme que prendre decisions errònies, injustes i perilloses.

Potser per això, perquè no temen cap desgast, a PP i Vox no els ha tremolat la mà a l’hora de posar en risc el nostre jovent eliminant les limitacions de la llei del joc de 2020, amb les que Compromís pretenia protegir els i les escolars del perill de la ludopatia. Per això, establien distàncies mínimes per allunyar tot el possible les sales de joc de les escoles i instituts.

La persistència de Compromís de fixar un mínim de distància entre les sales de jocs i els centres educatius va haver de superar en 2020 les fortíssimes pressions de la multimilionària indústria del joc, i va ser molt ben rebuda per associacions de familiars, conscients de l’augment del risc de l’addicció a la ludopatia, que s’ha disparat els darrers anys. L’aprovació de la llei del joc va ser un triomf per Compromís i per aquells que pensem que les persones, que els nostres xiquets i xiquetes, que el seu benestar està per sobre d’altres interessos.

Passats quasi quatre anys de l’aprovació de la llei, m’agradaria que Tarradellas s’enganyara. Que la ciutadania no castigara només el ridícul. Desitjaria que l’electorat castigara la decisió injusta i equivocada d’eliminar part d’aquella llei.

Ja anuncie que Compromís iniciarem una campanya per intentar conservar les proteccions dels menors enfront del joc. Els puc assegurar que presentarem iniciatives a Les Corts, la Diputació i als pobles. Allà on calga, perquè amb el nostre jovent, no es juga.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló