Els castellonencs i castellonenques, per al PP, devem haver-nos portat molt mal l’últim any perquè, a l’hora de rebre inversions en infraestructures en 2024 ens hem trobat amb únicament carbó. Els primers pressupostos de Carlos Mazón són els pitjors que hem vist en la història per a les nostres comarques, perquè deixen Castelló en desavantatge en comparació amb altres territoris que sí aposten per invertir en el seu futur.

El que més ens preocupa és la falta total de compromís de la conselleria de la castellonenca Salomé Pradas amb la nostra província. I ho exemplifiquem en una xifra: en els seus comptes només ha assignat 310.000 euros per a obres noves. És ridícul, perquè amb esta inversió només serà capaç de construir una simple rotonda. De veritat que els castellonencs només ens mereixem això? L’interés per construir una província puntera es redueix només a 310.000 euros? Per a l’any nou desitgem que Mazón i Barrachina respecten la província de Castelló i que aposten per projectes clau per al desenvolupament dels nostres pobles. Projectes com el bulevard de la Plana, que desapareix dels pressupostos, la culminació de la ronda oest de Castelló o la ZAC de l’aeroport no poden esperar més. Reduït a cendra Ens apena que després de huit anys en què Castelló ha estat en el focus de les inversions de la Generalitat, gràcies a la sensibilitat del president Ximo Puig, ara tot això quede reduït a cendra. Perquè este 2024 tornem a entrar en una era de retallades que no portarà res bo. Sense inversions i noves infraestructures Castelló serà una província gripada per la manca d’oportunitats. I a això cal sumar-li el menyspreu de Mazón a la ceràmica, que s’ha quedat sense ajudes noves a pesar de la insistència del PP de reclamar-ne mentre Puig presidia la Generalitat. El PP posa en risc la viabilitat i el desenvolupament econòmic de la província de Castelló. Ho ha demostrat marginant-nos en els seus primers pressupostos i rebutjant totes les esmenes presentades pel PSPV per a corregir les retallades. Nosaltres, però, no abaixarem el cap i continuarem lluitant pel que Castelló es mereix: inversions pel seu futur. Portaveu adjunta del PSPV a Les Corts