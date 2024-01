La necesaria residencia de mayores para Onda no es una veleidad del Ayuntamiento de Onda sino la más urgente infraestructura que necesita nuestro municipio. Onda rompe, tremendamente a la baja, la ratio de plazas de residencia para nuestros mayores si nos comparamos con los municipios de nuestro entorno. El finiquitado gobierno de la Generalitat Valenciana nacido del Pacto del Botànic se pasó ocho años ninguneando a Onda y tratándola de manera sectaria: olvidó las necesidades de los mayores para centrarse en fabricar ideología. La señora Oltra, entonces con tareas de gobierno, lanzó un rimbombante plan Convivint para llenar muchas hojas de periódicos y del que ocho años después no se ha ejecutado ni un 15 por ciento del mismo. Por cierto, muchas de esas prometidas infraestructuras asistenciales tienen financiación europea y nos asomamos al escenario de tener que devolver todos esos cuantiosos fondos a Europa porque no se ha gestionado prácticamente nada. En esa envolvente de grandes titulares, mucho sesgo ideológico y cero gestión cayó también la residencia de Onda. Recuerdo perfectamente los múltiples viajes que realizamos a la Conselleria para reivindicarla, y también recuerdo como se pasaron ocho años ignorándonos. Ya sabemos todos que trabajar y gestionar no es su punto fuerte y que lo que les motiva son las camisetas con frases protesta. Así nos ha ido a los valencianos. Ahora se ha producido un cambio político en la Comunitat Valenciana y los ondenses y valencianos han dicho alto y claro que quieren gestores que trabajen por mejorar su calidad de vida: que quieren que seamos útiles y no fabricantes de ideología.

Con el nuevo gobierno del president Carlos Mazón hemos logrado avanzar más en seis meses que en ocho años de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos. Es la primera vez que vemos avances reales y que se empiezan a tomar decisiones pensando siempre en las personas y no en la estrategia electoral. Será complicado, pero con trabajo veremos como se hace realidad esta infraestructura para los ondenses. La residencia es el servicio más humano y necesario para el presente y futuro de Onda. Es una infraestructura vital para aquellos vecinos a quienes se lo debemos todo. A día de hoy el único servicio de Atención Residencial solo cubre 66 plazas y Onda cuenta con más de 4.000 personas de más de 64 años empadronadas. En este sentido, un informe municipal expone la preocupante situación actual debido al envejecimiento de la población y al grave déficit actual de plazas, con una tasa de cobertura de 1,5 plazas por cada 100 personas mayores, ratio muy inferior al del resto de ciudades. Es el momento de dar respuestas y no podemos perder más tiempo. Tenemos el compromiso del president y cumplirá su palabra. Alcaldesa de Onda