El presente curso pastoral, nuestra Iglesia diocesana está centrada en el Primer Anuncio. La Iglesia está convocada por Jesús para ser enviada a anunciar el Evangelio a todas las gentes de todo tiempo y lugar. El centro del Evangelio no es una teoría o una fórmula, sino una Persona: Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado, para que todo el que crea en Él tenga vida en plenitud, la vida eterna.

Jesucristo no es alguien del pasado. Cristo vive, porque ha resucitado y sale al encuentro de todos. Su objetivo es propiciar el encuentro de cada persona con el amor de Dios en Cristo, que sana, libera y salva. Es el primer anuncio porque es el principal y el fundamento de todo: es el anuncio que siempre hay que volver a hacer, escuchar y renovar de una forma o de otra a lo largo de toda la vida de un cristiano. El primer anuncio es la puerta de entrada normal en la experiencia cristiana; es el fundamento permanente de toda la vida cristiana, y debe estar en todas las etapas. Los destinatarios del Primer Anuncio somos todos. Todos necesitamos hacer la experiencia fundante de encuentro personal con Cristo vivo y renovarlo cada día. En primer lugar, estamos quienes participamos habitualmente de la vida y la misión de la comunidad cristiana; necesitamos mantener viva la experiencia del encuentro con el Señor; solo así surgirán testigos capaces de comunicar su propia experiencia de fe y animar a otros a dar el paso. El Primer Anuncio se dirige también a los bautizados que no tienen una relación personal con el Señor, aunque participen de la vida de la Iglesia, o que no viven las exigencias de su bautismo, ya que se alejaron de Él por las causas que sean, y los fieles que, conservando una fe sincera, no participan de la liturgia y la vida de la Iglesia. Y finalmente están quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado: muchos de ellos buscan a Dios secretamente, también en países de antigua tradición cristiana.

Obispo de Segorbe-Castellón