El Termet, el nostre pulmó verd, el nostre espai natural a la vora del Millars i envoltant la nostra ermita de la Mare de Déu de Gràcia, patrona de Vila-real, no ha sigut sempre com hui el coneixem. Els més de 168.000 metres quadrats de zona verda, un vertader luxe del que podem gaudir hui els vila-realencs i vila-realenques i que obrim amb orgull per a tots aquells que ens vulguen visitar, no han eixit del no-res; són el fruit del treball i el compromís dels nostres avantpassats. Exemple clar d’una de les màximes que han guiat i guien la nostra acció de govern: les coses costen, res es fa a soles. Només qui sembra podrà arreplegar la collita algun dia.

I això és, precisament, el que van fer els nostres avantpassats fa exactament 100 anys: sembrar. El 6 de febrer de 1924, un segle arrere, la corporació municipal va acordar plantar 3.000 pins a la zona del Termet, a instàncies de l’administrador de l’ermitori. Gràcies a aquella primera plantació, hui tenim un espai natural únic, pulmó verd de la Plana, un lloc per al contacte amb la naturalesa, per a l’esport, l’oci, la convivència, la cultura, les tradicions... Ahir, amb motiu del Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana, vam voler celebrar aquesta data tan significativa i ho vam fer de la mateixa manera que en aquella plantació original, amb les nostres escoles. Tots els col·legis de Vila-real s’han implicat en la commemoració del Dia de l’Arbre i de la plantació del Termet, una gran festa de l’arbre per la qual vull agrair especialment la col·laboració de les comunitats educatives dels 15 col·legis de Vila-real, a més dels departaments de Serveis Públics i de Medi Ambient, amb el regidor, Xus Madrigal, i la cap de servei, Blanca Salas. Tots ells han deixat soterrada, amb els pins plantats i dos arbres commemoratius del centenari, una càpsula del temps per a què els vila-realencs i vila-realenques del futur puguen conéixer com els nostres avantpassats, ja en l’any 1924, van sembrar la llavor d’un espai extraordinari pel seu enorme valor natural, paisatgístic, cultural i sentimental. Potser sabedors ja fa un segle, molt allunyats en el temps de la consciència ambiental que va fent-se, afortunadament, més i més forta, de la importància de preservar el nostre patrimoni natural, de promoure’l i d’estimar-lo. Perquè només tenim una Terra i, entre tots i totes, l’hem de cuidar. Un segon Termet Volem deixar a les generacions futures un planeta millor. També un Termet millor, com van fer en aquell acord plenari de fa un segle. Per això, estem treballant ja fa temps, amb un acord històric de tota la societat en el marc de l’Agenda Urbana, en la creació d’un segon Termet: el projecte Vila-real Connexió Millars Segle XXI. Un segon Termet que donarà continuïtat a l’actual amb un gran parc fluvial que connectarà definitivament la ciutat al riu per la zona del pont de Santa Quitèria . Un projecte ambiciós, que anirem acomplint pas a pas, que pren el relleu d’aquella plantació original de 3.000 pins al voltant de l’ermitori, quan el nostre poble no arribava als 20.000 habitants. Hui, amb més de 52.000, hem d’agafar el relleu d’aquella iniciativa i obrir-nos definitivament al riu, amb un corredor fluvial que duplicarà l’àrea verda al voltant del Millars. No pot haver millor manera de recordar el centenari d’aquella iniciativa visionària que --junt a les primeres passes de l’ambiciós projecte Cendoya del 1932-- va acabar configurant el Termet de la Mare de Déu de Gràcia que hui coneixem. Commemoració que, a més --interessants casualitats de la història--, celebrem en el marc del 750é aniversari de la nostra fundació. Continuem, doncs, amb el llegat dels nostres avantpasats per a deixar un millor Termet, una millor Vila-real i un planeta millor a les generacions futures. Junts i juntes, la nova Vila-real del segle XXI avança. Alcalde de Vila-real