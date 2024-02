Un año más, a través de la concejalía de Promoción Económica y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, del Ayuntamiento de Benicàssim, damos inicio a una nueva edición del programa Benicàssim Activa, junto con Coworking Dinamic Benicàssim. Un programa destinado a la captación y promoción del talento en nuestra ciudad, que nació hace seis años, con la vocación de potenciar la innovación, ganar en competitividad para nuestro tejido empresarial y haciéndolo a través de las mejores herramientas, mediante un itinerario de tutorización y acompañamiento, a quienes están decididos a ver materializada su idea de negocio y deciden embarcarse en esta extraordinaria aventura que es emprender y, además, confían en hacerlo en Benicàssim.

Para que este camino garantice un aprendizaje y se transforme en nuevos casos de éxito, nuestro programa de emprendimiento local cuenta con una amplia red de colaboradores, entre las que se encuentran prestigiosas instituciones empresariales y académicas como el Espaitec-Parque Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universidad Jaume I, y la propia Universidad Jaume I o el CEEI (Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón). También contamos con un activo extraordinario, como es todo el capital humano que aporta el SECOT, que vuelca todo el saber hacer y la experiencia en estrategia empresarial que acumulan sus socios y, por supuesto, la ayuda que presta el Servicio de Promoción Económica de la Excelentísima Diputación de Castellón. Todos ellos, desde su ámbito competencial y su experiencia, contribuyen a garantizar, año tras año, el éxito de Benicàssim Activa.

Durante estos años, también nosotros hemos crecido de la mano de nuestros emprendedores y, a día de hoy, podemos decir con orgullo que el programa ha acompañado 30 proyectos, de los cuales 24 siguen en activo y siguen aumentando, generando economía y creando empleo en nuestra ciudad, aportando valor al municipio. Y es que Benicàssim es una ciudad con fuerte cultura emprendedora y, desde el Ayuntamiento, tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros emprendedores y contribuir a materializar los sueños e ideas de nuestros vecinos y vecinas que acaban convirtiéndose también, en proyectos de vida.

Tener una idea

El talento emprendedor es pensar de forma diferente y creativa, es tener visión, capacidad y disposición para diseñar, lanzar y gestionar, un nuevo negocio. Y el primer paso para emprender, es tener una idea, ponerle pasión para darle una visión a largo plazo a través de la confianza, la seguridad, la responsabilidad y el liderazgo, de quien lo pone en práctica.

Todos estos elementos son imprescindibles, aportan valor y son capaces de revolucionar el mercado o sector, desde esa actitud positiva ante la vida que tiene todo el que decide emprender, anticipándose al futuro, sin miedo a equivocarse, mirando al mundo de otra manera y luchando para hacer realidad sus ideas y sus sueños. Y es que somos conscientes de que la senda del emprendimiento no es fácil. Es tomar nuevos caminos que no han sido nunca transitados y para los cuales no hay hojas de ruta que seguir.

Queremos que Benicàssim se consolide como una ciudad capaz de adaptarse al desafío de una economía cada vez más global, una ciudad atractiva y competitiva, a la vanguardia de un desarrollo económico sostenible y socialmente responsable, apostando por el talento, el conocimiento, la innovación y la creatividad, para que siga siendo ese polo atractivo para la inversión, como viene demostrando los últimos años

Así somos, vivimos y nos sentimos los benicenses y todos quienes, cada día, descubren en Benicàssim, una forma extraordinaria y diferente de crecer y de vivir y nuestra mejor recompensa es ver como, a lo largo de los años, proyectos que eran solo bocetos y sueños, se han ido convirtiendo y materializando en realidades viables, transformándose por derecho propio, en talento empresarial de Benicàssim.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora