Hechos frente a mentiras

El PSPV es el único partido que puede asistir a Cevisama con la cabeza alta. Porque somos los únicos que hemos apoyado al sector cerámico con ayudas millonarias desde el Gobierno de España y la Generalitat con el president Ximo Puig. Frente a las promesas vacías del PP, desde el PSOE hemos movilizado más de 200 millones de euros en ayudas directas y otros en tantos bonificaciones fiscales y medidas de apoyo a la internacionalización. ¿Y qué sabemos de la Diputación de Marta Barrachina y el Consell de Carlos Mazón? Absolutamente nada. No han hecho nada para ayudar a la industria que tanto trabajo da a Castellón.

Sin rodeos: el PP ha mentido a los empresarios y a los castellonenses. Prometieron un apoyo sin límites, pero lo cierto es que Barrachina ha liquidado el pacto de Salvem la Ceràmica y no ha tomado ninguna medida para aliviar las cargas fiscales de la industria, como la supresión del tramo provincial IAE que prometió. Ni tampoco Mazón ha presupuestado recursos extra para calmar la tormenta que azota al azulejo, solo 600.000 euros para promoción, una cantidad irrisoria.

Soluciones para la cerámica

No es la primera vez que el PP abandona la cerámica. En la crisis de 2010, el gobierno de Rajoy no se reunió con ningún empresario, no invirtió ni un euro en el sector y promovió los despidos colectivos. El PSOE siempre ha estado ahí. El presidente Pedro Sánchez se sentó con los empresarios, escuchamos sus necesidades y buscamos soluciones.

Los socialistas no vamos con medias tintas y defendemos los intereses de Castellón en Madrid exigiendo a Pedro Sánchez que siga ayudando a la provincia y a su industria. Y pediremos lo mismo al PP: que deje de dar la espalda al azulejo y prepare medidas de apoyo para el sector industrial número 1 de la provincia y de la Comunitat.

Castellón necesita un gobierno que trabaje y defienda la provincia sin sesgos partidistas. El PSPV es la única garantía de futuro para la cerámica de Castellón, porque los hechos hablan y el PP nunca ha defendido al azulejo. Ni hace una década ni ahora.

Vicesecretaria general del PSPV de Castelló