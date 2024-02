Mi buena amiga y también alcaldesa independiente de la Vilavella, Mª Carmen Navarro, escribió hace muchos años un artículo en prensa que se denominaba Los otros. En este artículo recuerdo que hacía un acertado análisis de la política que también existe más allá de los dos grandes partidos tradicionales y de sus respectivos socios en ambos bloques.

En política, el término los otros suele utilizarse en las encuestas para meter en un saco y hablar de todos aquellos que no son los partidos políticos principales, los que no existimos o mejor dicho aquellos que algunos preferirían que no existiéramos. Los otros, en este contexto, suena a marginal, periférico. Si buscamos en el diccionario, otro es sinónimo de diferente o distinto.

Y en política existimos los otros, los municipalistas. Sí, diferentes o distintos a los grandes partidos. ¿Y en qué somos distintos? No tenemos jefes en Madrid u otras instancias que nos digan lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Somos libres y no tenemos ataduras. Estamos centrados en la política municipal, en la resolución de los problemas de nuestros pueblos y ciudades y en trabajar por el mejor desarrollo de los mismos. Somos herramientas que canalizamos la participación vecinal en la gestión pública. No nos encuadramos en los bloques ideológicos tradicionales de izquierdas/derechas. Nuestro movimiento es transversal y gestionamos desde la centralidad, el diálogo y la búsqueda de consensos. Gobernamos para todos, no solo para los nuestros.

Tercera fuerza política

Y no. Estos otros, los municipalistas, no somos marginales, aunque no interesemos al establishment político y traten de arrinconarnos en las periferias. Ganamos elecciones a las grandes marcas políticas en cientos de ciudades y pueblos de España. Obtenemos representación institucional y apoyo electoral por encima de la barrera del 5% en miles de Ayuntamientos. Tenemos representación en varias diputaciones de España y en dos de ellas ostentamos las vicepresidencias (Valencia y Cádiz). Las candidaturas municipalistas, en las últimas elecciones del 28 de mayo, obtuvimos miles de concejales y alcaldes en todo el país y somos la tercera fuerza política en el ámbito local. Hasta ahora, fruto de nuestra falta de unidad y coordinación, nuestra fuerza quedaba disgregada. Pero esto ha cambiado. El pasado sábado nos juntamos en Madrid más de 500 cargos públicos de carácter independiente, de todas las provincias, que representamos en este momento a cerca de 1.500 cargos públicos electos y cientos de miles de votantes que han confiado en nosotros para gestionar nada más y nada menos que los Ayuntamientos de donde vivimos.

Hemos decidido crear una confederación de partidos independientes, Unión Municipalista, para sumar fuerzas. Y sí. Ojo con los otros que estamos dispuestos dar batalla para que nuestra voz se oiga fuerte y se lleve a cabo de una vez por todas una descentralización, en más competencias y recursos, a favor de la administración local. Allá vamos con mucha ilusión. Ojo con los otros. Esos otros, los municipalistas, que precisamente, queremos dejar de ser los otros.

Alcalde de Nules