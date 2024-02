Corrupción y PSOE

Estos días asistimos a la enésima trama corrupta socialista en España: el Caso Koldo, también llamado Caso Ábalos. Lo peor de todo es que esta se fraguó justo cuando miles de personas morían en nuestro país y en otros lugares del mundo por culpa de la pandemia del covid-19.

Lo que para la mayoría de españoles fue una tragedia terrible cargada de dolor por los duros momentos vividos, para algunos corruptos sin escrúpulos fue una oportunidad para contar con más ingresos y enriquecerse.

Mientras nuestros ancianos perecían desamparados y el resto vivíamos con miedo, miembros destacados del PSOE, partido en el Gobierno, se dedicaban a lucrarse, a través de tramas enrevesadas de contactos, obteniendo millones de euros de beneficio con la venta de mascarillas; un ejemplo más de que el PSOE cobija a delincuentes y tiene la corrupción en su ADN.

¿Tirará el exministro José Luis Ábalos de la manta? Su asesor y mano derecha, el famoso Koldo, está citado hoy para declarar como investigado (antes imputado) por cobrar comisiones ilegales agilizando trámites a través de Ministerio de Transportes. ¿Y Ábalos no sabía nada? De momento, se aferra al acta de diputado, ahora en el Grupo Mixto. Abandona la bancada socialista. Pero, no se engañen: estamos asistiendo a un teatro de los socialistas donde nada es lo que parece. Lo único que les interesa en estos momentos es que el exministro guarde un rotundo silencio y que en un arrebato no se lleve por delante ni a Pedro Sánchez ni al nefasto exministro de Sanidad, Salvador Illa, el filósofo.

Llenarse los bolsillos

El PSOE es experto en beneficiar a los suyos cuando está gobernando. Es experto en llenarse los bolsillos. Vox ya lo dijo en 2020: «Llegaremos hasta el final para saber toda la verdad»; pediremos explicaciones a Pedro Sánchez y exigiremos a la Audiencia Nacional que se persone como acusación popular y destape la trama caiga quien caiga. Es más, pedimos, como dijo ayer nuestro líder, Santiago Abascal, la dimisión en bloque de todo el Gobierno; un Gobierno en manos de los enemigos de España.

Espero que el PP no se ponga ahora de perfil y colabore para que se investigue esta trama de corrupción socialista y se pidan responsabilidades, sin miedo, aunque pueda salpicarle.

Diputado de Vox en el Congreso por Castellón