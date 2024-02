Política d’escoltar i xafar carrer

Crec en la política feta amb els meus veïns i veïnes. Des de la gent gran i adulta fins als més menuts. Aquests últims són moltes vegades els grans oblidats. Molt injustament, la veritat, ja que no només són el futur, a més han de ser partícips i protagonistes de la seua construcció.

Així, les propostes i opinions de xiquets/es i joves haurien de tindre’s molt més en compte a l’hora de prendre decisions, les que els afecten en el present i, sobretot, aquelles que marquen les directrius de com seran els nostres pobles del demà.

Aquest mes he emprés una nova iniciativa que m’ha portat a recórrer els quatre col·legis de l’Alcora per tal d’acostar la gestió municipal a les aules i contestar a les preguntes de l’alumnat. He acabat la primera fase d’aquesta enriquidora experiència amb la llibreta plena de notes, idees, suggeriments… i amb la satisfacció i el convenciment que ens espera un gran futur. El professorat, els equips directius, el personal dels centres… estan realitzant una gran labor, una labor molt necessària i vull agrair-los, en aquest cas, la seua implicació amb Alcalde a les aules. Gràcies per acollir tan bé la iniciativa i per col·laborar en la seua posada en marxa.

M’han acompanyat en aquest camí els regidors d’Educació, Parcs i Jardins i Joventut, Ana Huguet i Erik Torner, dos treballadors incansables que representen la combinació perfecta entre joventut i experiència, i que també s’han involucrat al màxim en aquest projecte, cosa fonamental, ja que és des de les seues respectives àrees de gestió, principalment, des d’on es desenvoluparan les propostes arreplegades i es canalitzarà tot el que hem aprés de l’alumnat durant aquests dies, que ha sigut molt.

Elles i ells ens han acollit amb els braços oberts en els seus centres i de la mateixa manera els esperem en la que també és la seua casa. La segona fase de la iniciativa es durà a terme a l’Ajuntament, on els ensenyarem tots els departaments, els explicarem la labor que es realitza a la Casa de la Vila i celebrarem un ple infantil.

Verdaderes necessitats

Eixir del despatx és una part molt important dins de la meua gestió. Important i necessària, diria. I és que entre quatre parets no es poden apreciar les verdaderes necessitats d’un municipi. I sense escoltar ni parlar amb ells, de tu a tu, no es poden conéixer les prioritats dels seus veïns i veïnes.

Des que, amb 19 anys, vaig entrar a formar part de la Corporació Municipal com a regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, practique el despatx al carrer. Ja en van més de 15 anys.

I des que soc alcalde, li he posat nom i ho he associat a un dia de la setmana. Ja tots saben que, a més de poder veure’ns en el meu despatx, em poden trobar i comentar el que consideren els dijous al carrer. Molts m’escriuen prèviament per a quedar en llocs concrets i, d’aquesta manera, veure ‘in situ’ el problema que em volen traslladar.

També he començat, recentment, una ronda de visites als nous comerços i servicis de l’Alcora amb la finalitat de conéixer-los de primera mà, felicitar-los per la valentia d’emprendre i desitjar-los que els vaja molt bé. La veritat és que estan proliferant un bon nombre de negocis al nostre poble, de diferent índole, i això sempre és bo per a l’economia local. Aquest camí l’estic recorrent al costat de la regidora de Comerç, Amparo Segura, una altra gran curranta i exemple de proximitat i vocació de servei públic.

Aquest tipus d’iniciatives s’emmarquen en la política que m’agrada, per la qual ser alcalde m’ompli tant. La política de xafar el carrer, dialogar, escoltar i fer. La política útil que busca donar resposta a les verdaderes necessitats dels veïns i veïnes.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló