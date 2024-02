Queden hores

Poques hores queden perquè comencem a escoltar les carcasses que donaran pas a la mascletà, l’inici de les nostres festes fundacionals, un moment d’aquells que cap castellonenc i castellonenca ens volem perdre; bo sempre hi ha gent, que hi ha, que no li agraden les mascletaes, però d’això no parlarem avui.

Vostés saben que les nostres festes són d’interés turístic, i hi ha moltíssima gent de fora que venen i es troben amb una ciutat de festa al carrer, que comparteix i que vol gaudir de l’amistat i dels companys. Però clar, les coses han canviat i si fa anys quan era festa a Castelló, tots tenien festa, ara molta gent treballa fora i sols pot venir uns dies a gaudir de la festa.

Segurament vostés s’estan preguntant en aquest moment, perquè Ignasi ens conta totes aquestes coses, doncs bé, s’ho explique perquè una volta, els meus amics i jo, que formem la colla Bascollà, en una assemblea de la Federació de Colles vam prendre la paraula per proposar que avançarem l’horari festiu, no quan comença la festa, que és amb la mascletà, sinó l’horari, perquè per una banda moltes de nosaltres treballàvem als pobles de les comarques de Castelló, com Vinaròs, Onda, Vall d’Uixò o Vilafamés, i d’altres treballaven en Madrid o Barcelona, però a sobre teníem convidats de tota Espanya i inclús venien dels Països Baixos, així que la possibilitat de gaudir del primer divendres de festes, on feiem la punxà del barril, repartíem les cintetes i els programes de la colla i el primer sopar de germanor, sense que vinguera la policia municipal a tancar el local, era més que necessària, doncs molts sols podíem gaudir del cap de setmana.

A la nostra proposta, raonada i argumentada, li va seguir una veu més que autoritzada, que va sentenciar: les festes comencen amb la mascletà. I així va acabar el debat. Aquella veu era Jose Juan Sidro, i si ve en aquest o en altre tema podem discrepar, Jose Juan és un home savi, amb criteri, honrat i sincer que s’estima la nostra ciutat i les nostres festes i que paga la pena escoltar, i per això estiguen ben orgullós que siga el representant de Compromís al Consell Rector de Festes, perquè sobretot Jose Juan, té un criteri propi i raonat, i no tot el món pot dir el mateix.

Portaveu del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló