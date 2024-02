Servicios públicos esenciales para los ciudadanos

Cierto es que las prioridades que en ocasiones tenemos los políticos no coinciden con las que se marcan para sí nuestros conciudadanos. Y es que la gestión municipal versa sobre infinidad de cuestiones relevantes que, no obstante, pasan inadvertidas si no se conocen todos los entresijos de la gestión municipal o si las acciones u objetivos no tienen forma tangible, y por tanto, no están revelados a los ojos de nuestros vecinos. Lo que sí es palpable y, por tanto, exigible, postura que yo comparto totalmente, es la limpieza viaria.

Así, un municipio debe tener aceras sin roturas, señalización de viales correctos, árboles podados y enseres voluminosos que no ocupen durante días la vía pública. Para que esto se pueda realizar de forma adecuada y sobre todo mantener, es precisa la colaboración de todos y cada uno de nosotros; sin duda, la actitud de los vecinos a la hora de respetar horarios y erradicar malas costumbres como no recoger los excrementos de las mascotas, sacar la basura fuera del horario estipulado, o tirar papeles y botellas y encima vanagloriarse diciendo eso de ¡Que lo limpie el Ayuntamiento, que yo ya pago el IBI!... no ayudan.

Nuestra obligación

Además de un comportamiento cívico por parte de los ciudadanos, los representantes políticos, en este caso los gestores municipales, debemos asumir nuestra obligación, que pasa por poner los medios humanos y económicos suficientes. Por ello, para Oropesa del Mar, he firmado la prórroga de un año del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, en la que se han negociado unas mejoras que nuestros vecinos ya están conociendo estas últimas semanas, como es el plan de choque de limpieza que conlleva una primera acción intensiva de baldeo de todas las calles del municipio. En cuanto a la señalización viaria, se están pintando pasos de cebra y otras señales de circulación.

Mañana comienza la nueva empresa de jardinería de la zona Norte, tras varios meses de sufrimiento por contar solo con servicios mínimos al existir problemas jurídicos con la licitación y subidas de precios por causa de la inflación. Por fin comienza la poda de palmeras y el tratamiento intensivo de aquellos árboles que lo precisen, así como la reposición de arbolado donde sea necesario, y el tratamiento de plagas como la del picudo rojo o la de la procesionaria.

Las actuaciones serán en marzo y abril, y lo serán en el marco de un plan de choque que permita que los servicios públicos sean eficientes y eficaces. Una Oropesa del Mar saludable y bonita lo necesita, y lo merece.

Alcaldesa de Oropesa del Mar