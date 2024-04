Hace casi 40 años, la banda viguesa Semen Up, cuyo cantante Alberto Comesaña derivó años después en Amistades Peligrosas junto a Cristina del Valle, publicó su primer disco en el que incluía el tema Lo estás haciendo muy bien.

Sé que a alguna a alguno/a le escandalizará, pero el tema que tanto llamó la atención en aquel momento hacía referencia a una felación. La crítica definió su estilo como porno-pop por las letras.

¡Pero qué quieren que les diga! En esta semana en la que ha finalizado la temporada de la flagelación de la Semana Santa, me parece muy oportuno entrar de lleno en la época del desvirgamiento propio del inicio de la campaña de la Renta.

¡Qué quieren que les diga! Yo no sé ustedes, pero yo me siento como… ¡pues eso! Yo no sé cómo se sentirá Pedro Sánchez después de habernos cascado hasta casi 70 nuevos aumentos fiscales, de todo tipo, desde que es presidente del Gobierno. Pero les aseguro que yo me siento como casi todos ustedes. Y digo casi, porque siempre hay a quien la sodomización le parece placentera.

¡Que quieren que les diga! Yo soy de lo más tradicional. ¡Y si alguien quiere darme por ahí, al menos que lo haga con cariño, no por la fuerza! Siempre he sido partidario de hacer el amor y no de imponer el sexo, sea el que sea, por la fuerza.

Así que en unos momentos en los que la mayoría de las personas de Castellón estamos hoy peor que hace cinco años, no puedo entender que el Gobierno siga aumentando los impuestos y multiplicando sus ingresos a costa del malestar de sus ciudadanos.

Así que, mientras el Gobierno de España es el Gobierno de toda Europa que más ha aumentado la carga fiscal sobre sus vecinas y vecinos estos últimos cinco años, hasta superar el 18% de la que sufren en el resto de la UE, yo, como muchos de ustedes, me siento… pues así. Y es que, Pedro Sánchez, ¡lo estás haciendo muy bien, muy bien!

Periodista