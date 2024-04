La salud de nuestras playas, más cerca

Justo la semana pasada, dediqué mi artículo de opinión a hablaros de la esperanza, que este equipo de gobierno, tiene puesta en poder, muy pronto, acometer las obras de reparación del canal de l’Illeta. Unas obras que, estoy convencida, nos permitirán frenar, en alguna medida, la regresión de la playa Morro de Gos. Y fue justo dejarlo por escrito, y recibir las buenas nuevas a través del BOE. Y digo buenas nuevas; primero, por tener ya en nuestras manos la ansiada Declaración de Impacto Ambiental que esperábamos, y que nos abre la puerta a continuar trabajando sobre el proyecto de las obras de reparación del canal. En segundo lugar, buenas nuevas porque se nos ha eximido de seguir un procedimiento de impacto medioambiental. No obstante, aún tenemos un camino largo, y de espinas, por delante. Pero podremos andarlo.

Sin duda, es momento de estar más unidos que nunca: Ayuntamiento y plataformas vecinales, a las que, desde este foro, quiero agradecer su entrega y disposición para tirar del carro junto a este gobierno municipal. Juntos somos más fuertes, y ello nos permitirá llegar hasta el final de nuestro propósito, que pasa por volver a disfrutar de la playa Morro de Gos tal y como la conocíamos hace no tantos años. Y esa unión, cordialidad y coordinación que nos hace fuertes, no debemos ponerla en riesgo.

Dosis de paciencia

Entiendo que a veces es difícil mantener el tipo y aplicarse para uno mismo grandes dosis de paciencia y templanza, pero cuando el fin es justo y encomiable, no hay que desfallecer. Con la mirada puesta en estas obras de reparación del canal de l’Illeta, también estamos trabajando sobre otras iniciativas que mejorarán la salud de nuestras playas. Y es que no me olvido del resto de playas del municipio. Por ello, ya podéis ver estos días las obras de mejora del paseo de maderas, ahora desmontadas todas ellas, desde el comienzo, desde el río Chinchilla hasta la calle l’Antina, de la playa de les Amplaries.

Trabajamos para dotar la zona de más anchura de arenal y para que los usuarios puedan contar con un nuevo paseo con maderas adecuadas. Estas iniciativas, y otras muchas, para que Oropesa del Mar, siga sumando puntos para continuar siendo nuestro particular paraíso, y el de todos aquellos visitantes que, año tras año, nos ayudan a batir las cifras de impacto económico con el turismo. Con más fuerza e ilusión que nunca, este equipo de gobierno local se deja la piel para que poner en valor nuestro patrimonio natural: recursos naturales como nuestras playas. Los hechos hablarán por sí solos.

Alcaldesa de Oropesa del Mar