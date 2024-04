La milonga de PP y Vox

Hay políticos valencianos, cobijados bajo el paraguas PP-Vox, que no llegan al 5 de nota. En clases de Lengua suspenden aparatosamente. Su menosprecio al valenciano, unido al poco respeto que muestran por los que tienen ese idioma como lengua materna, les convierten en aspirantes a un vergonzoso suspenso.

Los valencianohablantes, unos dos millones aproximadamente, deben ser tontos e ignorantes por utilizar una lengua minusvalorada por el gobierno autóctono, humillada por los parlamentarios del tándem PP-Vox (algunos ni siquiera la entienden) y despreciada por una presidenta del Parlament que recoge despectivamente la memoria de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, con un desdén que asemeja mofa. Todos ellos necesitan lecciones de recuperación. Nuestro gobierno quiere rebajar su uso, quizá incluso desearían su extinción. ¡Vaya incordio!, deben pensar.

Su negacionismo de la memoria democrática forma parte de una patraña generalizada: el franquismo… no fue una dictadura. La guerra civil no fue producto de un Golpe de Estado propiciado por unos militares que apostillaron la sublevación con la palabra Alzamiento. Las excavaciones para exhumar cadáveres amontonados en cunetas y fosas comunes no les parece necesario ni digno.

Cuerpos olvidados

Lo suyo, dicen, es no remover el pasado; sin embargo, las familias esperan todavía, con el ADN de sus nietos presto, para recuperar e identificar unos cuerpos olvidados demasiado tiempo bajo el fango de la ignominia. Su negacionismo ahora tomará forma con una ley de la concordia, un triste eufemismo que desvanece los avances en memoria histórica que nos habíamos dado hace tiempo.

Quizá aprendan durante estos años a bailar. Han aprobado la Academia del Tango, porque solo gobiernan para los habitantes de sus exclusivos arrabales. No aprenden. Nos hacen retroceder en derechos: merecen un disgusto en las urnas y examinarse de nuevo. No se confundan. Ustedes no son de tangos, más bien de milongas, y no hablo de bailes.

