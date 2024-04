Que siempre nos acompañe un buen libro

La mejor compañía, en todo momento y circunstancia, es siempre un libro. Mañana celebramos Sant Jordi y los amantes de los libros lo festejamos, puesto que durante veinticuatro horas se transforma en instagrameable y objeto de postureo en redes sociales el acercamiento a librerías y la compra de libros. Nos encanta que sea así.

En Onda tratamos de ir más allá de un día al año y convertir la pasión por la buena literatura en un clásico atemporal no sujeto a modas. Para ello, durante todo el año, nos esforzamos por recibir y escuchar en Onda a las principales plumas del ámbito nacional. Incluso, si me permiten la osadía, impulsamos que algunas desconocidas plumas sean conocidas, y leídas que es lo verdaderamente importante, con nuestro Premio Literario Ciutat d’Onda.

La cultura de calidad es la mejor manera como nuestro Ayuntamiento puede retornar a la sociedad ondense su contribución vía impuestos, no tengo la menor duda. Por eso Onda se ha convertido en la capital literaria de la provincia y nuestro programa municipal Onda va de llibres hace las delicias de todos los amantes de la literatura. Nuestra biblioteca ha sido la primera biblioteca de la Comunidad Valenciana en ser premiada por la Generalitat por su tarea de difusión de la lectura.

Hemos abierto una sucursal de la misma en el propio Mercado Municipal en una innovadora apuesta por acercar la lectura a todos y, muy pronto, será una realidad la Alquería Cultural con la que llegaremos al público infantil.

Nuestro objetivo es que todo el mundo se acerque a la lectura y que considere que un buen libro es su mejor compañía. De hecho, incluso durante la terrible pandemia nos preocupamos de llevar los libros a casa de todos los usuarios de la biblioteca y que nunca les faltara su compañía.

Un paraíso para vivir y para leer

«Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca» decía el fantástico Jorge Luis Borges, y no podemos estar más de acuerdo. Onda es un verdadero paraíso para vivir y, además, impulsamos nuestra biblioteca con toda la convicción. Paraíso al cuadrado. No me canso de recordar que no hay mejor ascensor social que la cultura y trato de ser coherente con ese pensamiento.

Alcaldesa de Onda