Avui celebrem la Pasqua del Malalt. És bo que a les nostres eucaristies, en aquest sisè diumenge de Pasqua, preguem pels malalts de les nostres famílies, per aquells familiars, amics, veïns, coneguts, mancats de salut, especialment pels qui no tenen ningú que pregui per ells. L’amor de Déu, la vida del Ressuscitat, anima les nostres vides. Amb aquesta convicció de fe celebrem avui la Pasqua del Malalt.

Acudim tots i totes a l’eucaristia, confiats en la força de Déu, amb esperança renovada: els malalts aportant la seva delicada realitat, però també el seu caràcter de testimonis de com la força de Déu pot sorgir de la feblesa; els familiars, la compassió i els neguits, però també tota la voluntat de recolzament i estimació que posen quan acompanyen els seus éssers estimats; els professionals de la salut, la seva fatiga o defalliment, però també la generosa abnegació i l’escalf del que segueixen essent capaços.

Tots junts formem entorn a la taula de l’altar la comunitat que reflexa el rostre de Crist, metge i pacient al mateix temps. A Ell, el nostre millor acompanyant quan estem malalts, podem adreçar-li la següent pregària, pensant avui de manera ben concreta tant en aquell malalt que demana que preguem per ell com en aquell altre que no té ningú que pregui per ell:

«Senyor Jesucrist, metge diví i pacient compassiu: aquell qui vós estimeu tant, està malalt.

Ajudeu-lo a mantenir la pau, la serenor i l’esperança enmig del dolor i de l’angoixa.

Sabem, Senyor, que vós mai no ens deixeu sols en els moments difícils i de prova.

Sabem, Senyor, que vós sempre sou amb nosaltres, estimant-nos fins a l’extrem.

Senyor, vós que vau dir, ‘estava malalt i em vinguéreu a veure’, transformeu les nostres vides.

Senyor, feu que, si en alguna ocasió caic malalt, sigui transparència del vostre amor immens, per tal que els qui em cuidin i visitin puguin descobrir en mi el vostre rostre misericordiós. Amén».