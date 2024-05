Judíos y palestinos

Supongo que la mayoría de la gente, y yo por supuesto, estamos en contra de las guerras y a favor de la paz. Aunque tienes más legitimidad si te defiendes que si agredes. De todas las guerras la de Gaza se ha puesto de moda, olvidando otras con muchas más víctimas como la de Ucrania. Está generando revueltas en diversos ámbitos, entre otros en el universitario. Empezó en USA donde tiene un peligrosísimo giro antijudío, lo que recuerda tristemente a lo que ya ocurrió con los nazis y se extiende por España. Es lógico que los estudiantes muestren rebeldía y defiendan lo que cada cual cree justo. Lo que ya no lo es tanto es que los rectores de las universidades se solidaricen con la ola antisemita y rompan con las universidades de Israel.

No veo relación entre la guerra y las universidades. O sea, perderemos conocimiento (los judíos tienen 129 premios Nobel). Invitaría a reflexionar a los que protestan si prefieren una cultura occidental, con libertades, derechos, bienestar y democracia o una dictadura islámica, donde no acepten ninguna protesta; donde los derechos de las mujeres son casi inexistentes, las personas LGTBI son delincuentes y manda la policía de la moral. No es lógico que la izquierda defienda todos estos postulados, veo odio y discriminación. Mucha hipocresía y estupidez porque ninguno de ellos se va a vivir allí, ni protestan en absoluto contra regímenes muy reprobables como Irán, Afganistán, Arabia Saudí, Irak y Sudán. Lo último, estudiantes desnudos a favor de Palestina. ¿Por qué no van allí y se desnudan? ¿Cuánto durarían?

Notario y doctor en Derecho