La primera comunió

Estimat xiquet, estimada xiqueta, que celebres la teva primera comunió: moltes felicitats! Quina sort tens de ser amic o amiga de Jesús i de rebre’l dins teu participant en l’eucaristia! A la catequesi de la teva parròquia has après moltes coses d’Ell i també has après moltes pregàries per parlar de tu a tu amb Ell, com un amic parla amb un altre amic. Dona-li sempre gràcies per aquesta preciosa amistat. Dona-li també gràcies pels catequistes i mossens que t’han ajudat a conèixer Jesús.

Però ja sé que em diràs que encara et manca molt per celebrar i viure en aquesta bonica amistat. Et convido a que continuïs coneixent Jesús cada dia millor, perquè els amics de debò segueixen tractant-se durant tota la vida. Anima’t a continuar participant, junt amb els altres xiquets i xiquetes, en la catequesi de post comunió. Val molt la pena!

Otros artículos de Sergi Gordo PARAULES DE VIDA Allí donde nos necesitas PARAULES DE VIDA Comunitats monàstiques PARAULES DE VIDA Laics per vocació

T’animo a que també continuïs assistint a l’eucaristia que se celebra a la teva parròquia cada diumenge. Ves-hi amb els teus pares, germans i amics. El diumenge és el dia en què els cristians commemorem la Resurrecció de Jesucrist. Ell et continua parlant a través dels textos bíblics. I ves també a Missa per rebre la comunió, el seu pa de vida. En el moment en què rebis la comunió, el Cos de Crist, i responguis «amén», recorda sempre que Jesús no només és amb tu sinó que és també en tu, dins el més íntim de tu mateix.

Pregar cada dia

Per cert… no deixis de pregar cada dia a Jesús, el teu millor Amic. Intenta ser tan bon xiquet, tan bona xiqueta, com ja ho ets, especialment amb els més pobres i necessitats. Comparteix el teu temps i les teves coses amb els qui tenen menys que tu. No oblidis que hi ha més goig en donar que en rebre. Al col·legi sigues amic o amiga de tothom. Estima molt els teus pares, germans, avis i familiars. Sigues generós i col·laborador. Demana-li a Jesús que sigueu una família molt unida i feliç. Saluda de part meva al teu pare i a la teva mare. Ells t’estimen molt.

Quina passada viure la joia de ser cristians, oi que sí? Prega per mi, el teu bisbe. Jo prego per tu, bon xiquet, bona xiqueta, que celebreu la comunió.

Bisbe de la Diòcesi de Tortosa