Eran las nueve de la mañana del pasado martes cuando María --nombre ficticio para este artículo-- entraba en Reverte Clínica Dental para someterse a una cirugía con la técnica All on 4. María es una mujer de mediana edad con pocos dientes y siempre había tenido reticencias a someterse a cualquier cirugía hasta hace tres semanas. Fue entonces cuando se enteró, por medio de una compañera de trabajo, que también es paciente del doctor Reverte, que podía recuperar su dentadura y su sonrisa en un solo día con esta innovadora técnica. Ese fue el motivo que la llevó a pedir cita para una consulta con el doctor Alejandro Reverte y, diez días después, llegó a una de sus clínicas --tiene una en Sagunto y otra en València-- para someterse a la intervención.

Cinco horas después de llegar, María tenía una dentadura fija completamente nueva --es provisional y volverá en dos meses para que le coloquen la definitiva-- y ahora podrá regresar a casa y disfrutar de su dentadura. Mientras acababa la intervención quirúrgica, el doctor Alejandro Reverte explicó a Mediterráneo las ventajas y beneficios de la técnica All on 4, que ofrece “una tasa de éxito más elevada que con las técnicas tradicionales” y que, en una sola mañana, permite “mejorar la vida de la gente”.

Junto a María, la acompañaba Ruth --otro seudónimo--, una compañera de trabajo, que se sometió a la misma intervención hace tres semanas y se quedó, literalmente, “flipando” con los resultados. Su satisfacción se la transmitió a María quien, a pesar de sus temores y reticencias, decidió someterse a un procedimiento dental completo con la técnica All on 4 tras conocer al doctor Alejandro Reverte.

El doctor lo relata satisfecho. Es el resultado de “cuidar mucho la atención a los pacientes”, algo fundamental para él y su equipo --Reverte Clínica Dental tiene dos clínicas, una en Sagunt y otra en València-- porque “ellos se ponen en tus manos” y el personal de la clínica se implica para que queden “encantados”. Luego estos mismos pacientes constatan su satisfacción mediante “reseñas positivas en Internet” o con el “boca a boca”. Así fue en el caso de María.

¿En qué consiste la implantología con la técnica ‘All on 4’?

Se trata de una técnica que facilita la colocación de una dentadura fija sobre implantes en un sólo día para personas con muy poco hueso, porque no es necesario utilizar injertos con biomateriales o hueso como sí se requiere en las técnicas tradicionales. Los pacientes recuperan su dentadura con cuatro anclajes en cada uno de los dos arcos, capaces de soportar todo el arco dental.

La mejora de los materiales quirúrgicos ha permitido reducir el número de anclajes. Antes se pensaba que cuantos más implantes, mejor, y se llegaban a poner 14. La investigación y la tecnología han permitido conocer hasta dónde se podía llevar la técnica y comprobar que sólo son necesario cuatro puntos para soportar todo el arco. Es verdad que también se ha producido un cambio en el conocimiento de la biomecánica en la medicina en general. En traumatología, por ejemplo, ahora no te escayolan en casos que antes sí lo hacían.

La tasa de éxito es mucho mayor que el de las metodologías tradicionales. Además, la técnica se ha depurado. Ahora los implantes se enroscan y no se introducen mediante impacto del martillo, sin olvidar los increíbles avances en materiales y técnicas protésicas.

Tras la explicación técnica, ¿cuáles son las principales ventajas para los pacientes?

Lo realmente positivo de esta técnica es que se reducen los tiempos y el paciente poco hueso puede recuperar su dentadura fija en una sola mañana. Con las metodologías tradicionales, primero era necesario realizar injertos de hueso y, después, esperar un año hasta insertar los implantes. Tres cirugías y más de 16 meses después, se hacían las prótesis definitivas. Ahora, se puede hacer todo en una mañana.

Esto tiene dos ventajas principales. En primer lugar, se hace una sola cirugía mínimamente invasiva, se reducen las complicaciones y el paciente no tiene dolor ni se le hincha la cara. En segundo lugar, permite que personas con miedo al dentista o a someterse a varias intervenciones se animen cuando saben que les puede cambiar la vida tan rápido. Y en tercer lugar, se evita usar prótesis provisionales de quitar y poner, que eran un suplicio. En su lugar, colocamos dientes fijos en las primeras horas. Los pacientes se sorprenden muchísimo porque no se esperan que pueda ser tan sencillo. Para personas que llevan más de 30 años con problemas dentales, con dentaduras postizas o prótesis que se caen, es una técnica que les cambia la vida.

¿Cuál es perfil de las personas que se someten a la implantología dental con la técnica 'All on 4'?

Principalmente, dos. Por un lado, personas de mediana o avanzada edad con pocos dientes. Y, por otro lado, gente más joven con una pioerra o periodontitis --enfermedad de las encías-- muy avanzada. Ambos perfiles son los de personas que llevan mucho tiempo sin cuidarse los dientes y que, además, van retrasando su visita al dentista principalmente por miedo y porque creen que será demasiado caro y, en consecuencia, se les agrava más la situación.

Este tipo de implantología es mucho más rápida. ¿En cuánto tiempo se completa el proceso?

En tres meses, aproximadamente. Desde el primer día llevan una prótesis fija que es provisional y a los dos meses se confecciona la definitiva.

Somos un equipo pequeño, trabajamos sin esperas, por lo que la intervención se puede realizar diez o quince días después de la primera consulta. En una semana y media o dos, el paciente tiene una dentadura totalmente nueva. Es provisional, pero realizamos un seguimiento constante hasta que se coloca la definitiva.

Nuestra atención es individualizada y personalizada. Tenemos dos clínicas y eso me permite ver personalmente a todos los pacientes y tenerlo todo bajo control. Nos implicamos con los pacientes. Estamos muy encima de ellos, especialmente, en el terreno de la higiene. Tenemos unos pacientes con los implantes muy sanos. Esto hace, además, que ellos también se motiven. Al darles toda la información y ser tan claros, tenemos incluso una tasa muy alta de fumadores que abandonan su adicción tras someterse a la intervención.

La técnica ‘All on 4’ se basa en la innovación. ¿Esto supone un mayor coste?

Al contrario. Los pacientes pueden ahorrarse hasta 25.000 euros de media frente a las técnicas de implantología tradicionales. Es un método mucho más económico, pero no es peor por eso, como podría pensar mucha gente. Al contrario, por aproximadamente 10.000 euros, el paciente puede recuperar su dentadura completa con la técnica All on 4.

¿La innovación la han trasladado a otros procedimientos?

Evidentemente. Otro de los procedimientos que más realizamos es el de las carillas en un sólo día con la técnica FIRSTFIT. El paciente viene y en una sola mañana se le colocan las carillas definitivas. Antes había que hacer primero unas provisionales, las citas se extendían y el riesgo de rotura o caída o caída de esa carilla provisional era muy elevado.