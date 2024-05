Nuevo hito para la medicina: Investigadores españoles sacan partido a la IA para luchar contra el cáncer

SOLTI, grupo de referencia en investigación clínica del cáncer en España, lanza la versión renovada de Cyclibtool (www.cyclibtool.org), una herramienta digital de acceso gratuito para profesionales basada en tecnología de inteligencia artificial (IA) para evitar, a las pacientes con cáncer de mama hormonal (RH+), toxicidades graves fruto de la combinación de fármacos durante el tratamiento oncológico.

Gracias a la incorporación de la IA Cyclibtool ofrece fármacos alternativos que el oncólogo puede administrar de forma segura evitando una combinación tóxica para la paciente.

El cáncer de mama hormonal afecta aproximadamente a un 70% de las pacientes con cáncer de mama. En los últimos tiempos, la aprobación de los inhibidores de ciclinas CDK 4/6 (ribociclib, palbociblib y abemaciclib) han revolucionado el abordaje de esta patología oncológica, tanto en el contexto metastásico como el temprano. No obstante, este tratamiento, a base de fármacos orales, suele prolongarse durante más de dos años, un periodo durante el que las pacientes pueden necesitar fármacos paralelos en caso de aparición de otras patologías, además de la oncológica.

Herramientas que facilitan el trabajo a los profesionales

Según la Dra. Meritxell Bellet (Hospital Vall d’Hebron y VHIO), miembro de la Junta directiva de SOLTI e impulsora de Cyclibtool: “Tras la revolución que ha supuesto la aprobación de los inhibidores de ciclinas en el abordaje del cáncer de mama hormonal, nos hemos encontrado con una nueva situación en la que confluyen dos factores. Por un lado, los pacientes, durante el tiempo que dura este tratamiento oncológico, van recibiendo otras medicaciones por la aparición de nuevos procesos comórbidos. Por otro lado, y en esta línea, otras especialidades médicas fuera de la oncología prescriben sus fármacos sin considerar que la interacción entre su prescripción y los inhibidores de ciclinas que ya toma la paciente pueda resultar tóxica, por no considerar este tratamiento oncológico tan agresivo como la quimioterapia. Esto nos sitúa en un escenario de mucho trabajo para el oncólogo a fin de asegurar que, con la mediación que administra, no está poniendo en peligro al paciente”.

En esta línea, la Dra. Bellet concluye: “hasta la aparición de Cyclibtool existían herramientas que simplemente nos decían si había o no interacción entre medicamentos, es decir, si la toxicidad derivada de la combinación de ciertos medicamentos podía ser peligrosa para las pacientes, pero no nos especificaban cuánto, por qué motivo y qué alternativa segura podíamos darle. Así, el oncólogo se encontraba con el trabajo adicional de buscar alternativa”.

La Dra. Mafalda Oliveira, presidenta de SOLTI y oncóloga médico en Vall d’Hebron y VHIO, añade: “Para nosotros es fundamental crear instrumentos y herramientas que, mediante la integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, amplíen la base de conocimientos que los profesionales podemos recibir en menos tiempo y de forma más adecuada para optimizar la práctica clínica. Esta actualización de Cyclibtool nace de este esfuerzo continuado por impulsar no solo de la investigación sino la asistencia en la práctica clínica habitual de acuerdo con una de las líneas estratégicas de SOLTI: la educación médica y la formación para los profesionales relacionados con el manejo del cáncer”.

Un instrumento utilizado en muchos países

Tras la excelente acogida de Cyclibtool en sus 4 años de vida por parte de oncólogos, farmacéuticos y otros profesionales de la Salud en muchos países del mundo, con una media de 1600 consultas mensuales, SOLTI ha ideado una nueva versión en la que se ha cuadruplicado el número de principios activos incluidos, de carácter dinámico, multilingüe y que incorpora la IA por primera vez y con fines prescriptivos. La primera versión de la plataforma que SOLTI presentó en 2020 se basó en el manuscrito de SOLTI "Palbociclib and ribociclib in breast cancer: consensus workshop on the management of concomitant medication" publicado en mayo de 2019. Ahora SOLTI ha creado un grupo de trabajo liderado por la Dra. Meritxell Bellet y compuesto por 5 farmacéuticos con una gran trayectoria en el manejo de estos fármacos para reevaluar y añadir los principios activos en la base de datos de la herramienta. Esta actualización ha sido posible gracias la sponsorización equilibrada por parte de las 3 empresas farmacéuticas propietarias de los 3 inhibidores de ciclinas: Novartis, Pfizer y Lilly.